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Com 'reforços' da base, Corinthians se reapresenta após vitória em Curitiba

Timão iniciou preparação para enfrentar o Grêmio, no próximo sábado e, para isso, o técnico Sylvinho promoveu um coletivo e contou com o reforço pontual de jovens atletas...
LanceNet

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Publicado em 

23 ago 2021 às 13:26

Publicado em 23 de Agosto de 2021 às 13:26

Crédito: Felipe Szpak/Ag. Corinthians
Na manhã desta segunda-feira, o Corinthians se reapresentou no CT Joaquim Grava após a vitória diante do Athletico-PR, fora de casa, por 1 a 0, e iniciou a preparação para o próximo desafio válido pelo Campeonato Brasileiro. Neste sábado, às 21h, o Timão visita o Grêmio em jogo válido pela 18ª rodada.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui
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GALERIA> Relembre a estreia de grandes jogadores do Corinthians na última década
Os atletas que atuaram por mais de 45 minutos realizaram um trabalho regenerativo. Os demais foram ao Campo 3 para o aquecimento comandado pela equipe de preparação física. Em seguida, no Campo 4, o técnico Sylvinho promoveu um treino coletivo, já pensando no próximo adversário.
A atividade do dia contou com o complemento de sete jogadores das categorias de base: Gabriel Araújo (zagueiro), Higor Lapa (lateral-direito), Léo Santos (lateral-esquerdo), Emerson (volante), Matheus Araújo (meia), Gabriel Fernandes (atacante) e Hugo Borges (atacante). Todos integraram o treinamento de forma pontual e, por isso, eles não ficarão no elenco fixo.
Vale lembrar que os jornalistas não podem acompanhar os trabalhos in loco por conta dos protocolos de saúde em decorrência da pandemia de Covid-19. Assim, as informações são fornecidas pela assessoria de imprensa do clube.
O elenco corintiano segue a preparação para encarar o Grêmio na manhã desta terça-feira. Sem outras competições a disputar, o Timão terá mais uma semana livre para treinamentos, será a sétima consecutiva nesse período.

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