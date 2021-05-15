Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Com 'reforços caseiros', Flamengo reencontra rival em busca de ampliar supremacia no Rio de Janeiro
futebol

Com 'reforços caseiros', Flamengo reencontra rival em busca de ampliar supremacia no Rio de Janeiro

Com Hexa-Tri na mira, Rubro-Negro pode ampliar vantagem para o Fluminense na lista dos maiores campeões do Carioca. Ceni conta com o retorno de Rodrigo Caio e Gerson...

Publicado em 15 de Maio de 2021 às 08:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

15 mai 2021 às 08:00
Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
Força quase máxima, ciente da 'responsabilidade' e em busca de um maior equilíbrio na equipe. Assim o Flamengo chega para a disputa da final do Campeonato Carioca 2021, que pode garantir o 37º título estadual na história do clube e aumentar a supremacia rubro-negra no Rio de Janeiro.
Os primeiros 90 minutos do confronto com o Fluminense serão disputados neste sábado, a partir das 21h05 (de Brasília), no Maracanã e com transmissão em tempo real do LANCE!.
+ Fluminense x Flamengo: prováveis times, onde ver, desfalques e palpitesPara a primeira partida da decisão, Rogério Ceni contará com dois reforços caseiros. Rodrigo Caio e Gerson estão recuperados das lesões musculares que os tiraram dos gramados nas últimas semanas e estão à disposição do treinador. A tendência, inclusive, é que a dupla seja titular na partida deste sábado contra o Fluminense.
Da equipe considerada ideal por Ceni, apenas um não foi relacionado para o duelo: Diego Alves. O goleiro ainda se recupera da fibrose na coxa e está sendo preparado para retornar ao time no duelo contra a LDU, na próxima quarta-feira, ou na segunda partida da final, no próximo sábado. Assim, Gabriel Batista deve ser mantido como titular e será colocado à prova pelo terceiro jogo consecutivo.
E será justamente na defesa onde os olhos estarão voltados na equipe do Flamengo. Com um estilo de jogo propositivo e com aposta na qualidade do setor ofensivo, o Rubro-Negro vem sofrendo críticas pelo desequilíbrio entre os setores do time. A campanha na Libertadores revela um indício dessa disparidade: o Fla é, ao mesmo tempo, o melhor ataque e a pior defesa entre os líderes de grupo do torneio.
+ Prefeitura alega 'falta de detalhes no protocolo' e veta pedido do Flamengo por público na final do Carioca
Atual bicampeão carioca, o Flamengo busca ampliar ainda mais a supremacia no Rio de Janeiro. No total, o clube já conquistou 36 vezes o Estadual e pode disparar ainda mais no ranking dos maiores campeões. O segundo colocado é justamente o Fluminense, com 31 títulos. Em seguida, aparecem Vasco, com 24 e Botafogo, com 21.
O título neste ano pode ser ainda mais especial para o Flamengo. Caso conquiste, o clube chegará ao sexto tricampeonato e verá a geração atual marcar ainda mais o nome na história. Em entrevista coletiva nesta sexta-feira, o capitão Diego comentou sobre essa possibilidade e a garantiu foco máximo no duelo contra o Fluminense.
- Temos que aproveitar as oportunidades. Se vencermos, o que nos motiva é vencer o próximo jogo, próximo torneio. Chegará um momento em que vai se colocar na balança, mas não é esse. Continuamos respeitando nossos adversários. Nada que eu disser aqui vai diminuir a responsabilidade que nós temos, sabemos e assumimos. Nosso grande foco é viver o momento de forma bem intensa, 100% presente. É com essa mentalidade que vamos para o jogo de amanhã.
+ Confira a tabela completa da Libertadores 2021
Flamengo e Fluminense vão definir o campeão do Carioca em jogos de ida e volta neste e no próximo sábado, dias 15 e 22 de maio. Ambos os confrontos serão às 21h05, no Maracanã. Se houver empate na soma dos placares, haverá decisão por pênaltis.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

flamengo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
'Família Bolsonaro não deve se meter mais nas eleições do Rio, porque só apresentam ladrão', diz deputado ex-bolsonarista Otoni de Paula
Xícara de café.
Café, demência e sono: o que dizem os últimos estudos
Serginho, Alice e Camila Castro
Serginho e Camila de Castro celebram os 15 anos de Alice com festão em Vitória

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados