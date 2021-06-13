Com reforços caseiros, Flamengo divulga escalação para encarar o América-MG, confira

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo

O Flamengo está definido para encarar o América-MG, neste domingo, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Apesar da extensa lista de desfalques, o técnico interino Mauricio Souza contará com os retornos de Rodrigo Caio e Gerson, que estavam à disposição da CBF na última data Fifa.

+ Em início de sequência no Rio, Flamengo recebe o América-MG com a missão de reafirmar força do elencoO Flamengo entrará em campo com: Diego Alves, Matheuzinho, Arão, Rodrigo Caio e Filipe Luís; Diego, Gerson, Michael e Vitinho; Bruno Henrique e Muniz.