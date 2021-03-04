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Com 'reforços' à disposição, Mauricio Souza testa três mudanças no Flamengo para encarar o Macaé

Rubro-Negro deu sequência à preparação para o confronto deste sábado, no Maracanã, pela segunda rodada do Carioca...

Publicado em 04 de Março de 2021 às 16:13

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

04 mar 2021 às 16:13
Crédito: Marcelo Cortes/Flamengo
Após estrear no Campeonato Carioca com vitória sobre o Nova Iguaçu, o Flamengo deve ter novidades na equipe que enfrentará o Macaé, no sábado. Na atividade da manhã desta quinta-feira, o técnico Mauricio Souza contou com os 'reforços' de Pepê e Michael e realizou três testes no time. A informação foi divulgada inicialmente pelo jornal "O Dia".
+ De Matheus Cunha a Weverton, conheça as caras novas que vão defender o Flamengo no início do CariocaTitular na estreia, o meia Yuri de Oliveira não treinou no campo porque ainda sente dores no adutor da coxa direita e é dúvida para enfrentar o Macaé. No lugar dele, Mauricio Souza testou o jovem Max, autor do gol da vitória sobre o Nova Iguaçu.
Outra mudança no meio-campo pode ser a entrada de Hugo Moura na vaga de Daniel Cabral. O jovem que iniciou a partida da última terça-feira se recuperou do incômodo na região lombar e treinou normalmente, mas entre os reservas. Na disputa para a posição ao lado de João Gomes, a tendência é que a experiência de Hugo Moura prevaleça e o atleta de 23 anos atue novamente após voltar do empréstimo ao Coritiba.
A terceira e última alteração foi no lado esquerdo do ataque. Camisa 10 do Flamengo contra o Nova Iguaçu, o jovem Lázaro deu lugar a Michael, que se reapresentou nesta quinta-feira após uma semana de folga. Além dele e de Pepê, Mauricio Souza ganhará a opção de Richard Ríos, que cumpriu suspensão na primeira rodada e estará à disposição para a partida de sábado.
+ Confira a tabela completa do Cariocão 2021
Por outro lado, o zagueiro Bruno Viana foi regularizado no BID, mas não poderá estrear em função da fratura sofrida na mão direita. O time foi formado da seguinte maneira: Gabriel Batista; Matheuzinho, Noga, Natan e Ramon; Hugo Moura, João Gomes e Max, Michael, Thiaguinho e Rodrigo Muniz.
Na manhã desta sexta-feira, o Flamengo realiza a última atividade e finaliza a preparação para pegar o Macaé. A partida está marcada para sábado, às 18h (de Brasília), no Maracanã, e terá a transmissão do LANCE!.

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