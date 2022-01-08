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Com 'reforço' de juniores, Palmeiras faz simulações de jogo pela manhã

Técnico Abel Ferreira enfatizou transições em mais um dia de pré-temporada neste sábado...
LanceNet

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Publicado em 

08 jan 2022 às 15:52

Publicado em 08 de Janeiro de 2022 às 15:52

O Palmeiras deu sequência na manhã deste sábado (8), na Academia de Futebol, à pré-temporada para os compromissos do ano de 2022. Os trabalhos técnicos tiveram como ênfase as transições e as simulações de jogo.A primeira atividade foi com o elenco dividido em dois. Em cada metade do campo, um time atacava, rodando a bola pelo meio e pelas laterais, e outro se defendia. O técnico Abel Ferreira e seus auxiliares orientaram tanto o processo de transição quanto o de marcação.
Na segunda parte, em dimensões reduzidas e com duas equipes, que contaram com o 'reforço' de três jogares que estavam no grupo que disputa a Copa São Paulo de juniores. As movimentações duraram um pouco mais de uma hora.
Por conta do surto de Covid-19 no elenco palmeirense, afinal são sete jogadores afastados pela doença (Weverton, Patrick de Paula, Gustavo Scarpa, Breno Lopes, Rafael Navarro, Deyverson e Gabriel Menino), Abel convocou o zagueiro Jhow, o meia Bruno Menezes e o atacante Kevin para integrarem o elenco profissional durante a pré-temporada.
TABELA
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Apesar do susto, o Palmeiras, por meio de sua assessoria, garante que os sete atletas estão assintomáticos e realizando trabalhos físicos durante o isolamento. Devem começar a voltar aos treinos presenciais a partir do dia 15.
Após ter se reapresentado na quarta-feira (5), o elenco alviverde treinou em dois períodos nos dois dias seguintes. Neste domingo (9), haverá um jogo-treino contra o Pouso Alegre (MG), às 16h30 (de Brasília), na Academia de Futebol. Todos os jogadores e o staff do clube visitante já foram testados contra a Covid-19.
A estreia no ano será no próximo dia 23, contra o Novorizontino, no interior paulista, em partida antecipada da quinta rodada do Campeonato Paulista.
Crédito: RonyeGustavoGomez,duranteotreinodestamanhãnaAcademiadeFutebol(Foto:CésarGrecco/Palmeiras

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