Com reforço da base, Corinthians inicia mais uma semana de treinos

O Corinthians se reapresentou no CT Joaquim Grava, na manhã desta segunda-feira, após folga no último domingo. Os trabalhos deram sequência à preparação da equipe para a retomada do Paulistão, que acontece a partir do dia 22. Pensando nisso, o técnico Tiago Nunes priorizou o treinamento tático e coletivo. A novidade foi o meio-campista Xavier, da base, integrado ao grupo.Assim como na semana passada, em que já havia esboçado um time para iniciar o Dérbi, o comandante do Timão proporcionou situações de jogo e promoveu confronto entre as equipes formados com os jogadores do elenco à disposição. Vale lembrar que a imprensa não tem acesso às atividades por conta dos protocolos de saúde estabelecidos pelas autoridades.