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Com reforço da base, Corinthians inicia mais uma semana de treinos

Meio-campista Xavier foi integrado ao grupo de jogadores que tem treinado no CT Joaquim Grava neste período de treinos após o isolamento. Tiago Nunes orientou trabalho tático...
LanceNet

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Publicado em 

13 jul 2020 às 18:06

Publicado em 13 de Julho de 2020 às 18:06

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
O Corinthians se reapresentou no CT Joaquim Grava, na manhã desta segunda-feira, após folga no último domingo. Os trabalhos deram sequência à preparação da equipe para a retomada do Paulistão, que acontece a partir do dia 22. Pensando nisso, o técnico Tiago Nunes priorizou o treinamento tático e coletivo. A novidade foi o meio-campista Xavier, da base, integrado ao grupo.Assim como na semana passada, em que já havia esboçado um time para iniciar o Dérbi, o comandante do Timão proporcionou situações de jogo e promoveu confronto entre as equipes formados com os jogadores do elenco à disposição. Vale lembrar que a imprensa não tem acesso às atividades por conta dos protocolos de saúde estabelecidos pelas autoridades.
- É importante que a gente já projete pensando nesse jogo e temos um objetivo. E me sinto feliz por voltar a fazer o que a gente mais ama. Agora, queremos voltar a jogar e trazer alegrias para a Fiel - disse o meia Mateus Vital.

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