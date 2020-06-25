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Com refeitórios fechados, Santos adapta entrega de suplementação alimentar aos atletas

Departamento de Nutrição realizou mudanças nos sistemas de trabalho com os atletas...
LanceNet

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Publicado em 

24 jun 2020 às 22:10

Publicado em 24 de Junho de 2020 às 22:10

Crédito: Divugação/Santos FC
A fim de adaptar-se às recomendações sanitárias por conta da pandemia do novo coronavírus, o Santos adapta-se a uma nova rotina, desde a retomada dos trabalhos no CT Rei Pelé, para avaliações clínicas, físicas e fisiológicas, dos atletas, nesta terça-feira.
Na próxima quarta-feira, as equipes paulistas estarão autorizadas a retornarem aos treinamentos com bola, respeitando um protocolo de diretrizes aprovado pela Federação Paulista de Futebol e governo do Estado de São Paulo. Uma delas é o fechamento dos refeitórios. Para “driblar” esse problema, os jogadores estão recebendo kits de suplementação alimentar na saída do gramado do CT Rei Pelé. E MAIS:Santos realizará nova bateria de testes de COVID-19 em atletas na próxima semanaAtletas do Santos passarão por avaliações cardíacas e musculares nesta semanaAlém disso, as avaliações com a nutricionista do clube, Alessandra Favano, que eram feitas presencialmente, agora estão acontecendo via chamadas de vídeo.
– Procuramos ter um cuidado muito grande com a parte de higienização dos kits, especialmente para que não haja contaminação cruzada. Por exemplo, não posso correr o risco do jogador abrir a geladeira e, em seguida, outro também abra. É importante que tudo esteja isolado e totalmente higienizado – disse Alessandra ao site do clube.
– Para evitar a permanência por muito tempo em um local fechado, nós vamos fazer essas consultas por vídeo. E além de conversar com os jogadores, também vou precisar falar com quem prepara a comida deles em casa. No caso do atleta que esteja consumindo produtos comprados prontos, é importante conhecer o local e saber como é feito para que se tenha a conclusão dele estar se alimentando bem ou não – completou.
Até sexta-feira, os atletas estão sendo divididos em grupos para a realização de testes cardíacos e musculares. Na próxma semana, novos testes de COVID-19 serão feitos. O resultado da primeira bateria de exames detectou oito funcionários e um jogador infectado com o novo cornavírus, todos assíntomaticos. E MAIS:

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