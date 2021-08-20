Com redução de custos, Inter anuncia demissão de 45 profissionais

Crédito: Clube ratificou política de constante reavaliação (Reprodução/Twitter do Internacional

Tentando minimizar o impacto de ter finanças fragilizadas há alguns anos que acabaram ainda mais golpeadas em razão da pandemia, o Internacional anunciou um considerável corte de gastos nesta sexta-feira (20) com a demissão de 45 profissionais.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSAtravés de nota oficial assinada pelo CEO do Colorado, Giovane Zanardo, a ideia é ter uma visão macro da situação onde decisões precisam ser tomadas "para construir um amanhã sólido, sustentável e vencedor para o Clube." Ratificando, inclusive, que "se o presente é difícil, o futuro pode ser pior se não fizermos o que precisa ser feito agora."

Dentro dessa ideia, a nota dá continuidade falando sobre um constante processo de reavaliação tanto no sentido do funcionamento interno (elencados como "rotinas, processos e sistemas") além de gastos referentes a "fornecedores estratégicos".

- Não basta reconhecer o problema, é preciso construir as soluções. Passo a passo, estamos realizando uma reestruturação administrativa, revisando processos, reavaliando fontes de receitas e fazendo os ajustes financeiros necessários para atender as necessidades da nossa estrutura, em todos os setores - menciona o comunicado.