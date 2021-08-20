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futebol

Com redução de custos, Inter anuncia demissão de 45 profissionais

Informação foi confirmada através de nota oficial assinada pelo CEO do clube, Giovane Zanardo...

Publicado em 20 de Agosto de 2021 às 17:27

LanceNet

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Publicado em 

20 ago 2021 às 17:27
Crédito: Clube ratificou política de constante reavaliação (Reprodução/Twitter do Internacional
Tentando minimizar o impacto de ter finanças fragilizadas há alguns anos que acabaram ainda mais golpeadas em razão da pandemia, o Internacional anunciou um considerável corte de gastos nesta sexta-feira (20) com a demissão de 45 profissionais.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSAtravés de nota oficial assinada pelo CEO do Colorado, Giovane Zanardo, a ideia é ter uma visão macro da situação onde decisões precisam ser tomadas "para construir um amanhã sólido, sustentável e vencedor para o Clube." Ratificando, inclusive, que "se o presente é difícil, o futuro pode ser pior se não fizermos o que precisa ser feito agora."
Dentro dessa ideia, a nota dá continuidade falando sobre um constante processo de reavaliação tanto no sentido do funcionamento interno (elencados como "rotinas, processos e sistemas") além de gastos referentes a "fornecedores estratégicos".
- Não basta reconhecer o problema, é preciso construir as soluções. Passo a passo, estamos realizando uma reestruturação administrativa, revisando processos, reavaliando fontes de receitas e fazendo os ajustes financeiros necessários para atender as necessidades da nossa estrutura, em todos os setores - menciona o comunicado.
Em meio a esse corte de contingente, o plantel dirigido por Diego Aguirre se prepara visando a próxima rodada do Brasileirão onde vai a Vila Belmiro duelar com o Santos, no domingo (22), às 18h15 (de Brasília).

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