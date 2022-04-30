Com recepção da torcida, Vasco desembarca em Muriaé para duelo contra o Tombense pela Série B

Com muita festa e uma recepção calorosa, o elenco do Vasco desembarcou em Muriaé, Minas Gerais, para o duelo contra o Tombense, válido pela 5ª rodada da Série B. Apesar do horário, depois da meia-noite, a torcida fez questão de recepcionar o grupo em solo mineiro e dar força na busca pelo segundo triunfo na competição nacional.– Um ambiente maravilhoso. Isso mostra a essência da torcida do Vasco, que é Gigante em todo o Brasil. Nosso grupo está muito feliz por estar recebendo esse carinho na chegada aqui em Muriaé – afirmou o goleiro Thiago Rodrigues, sendo completado logo na sequência por Matheus Barbosa.

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– O Thiago resumiu bem. Ver o pessoal recepcionar a gente assim, nessa hora da noite, é de arrepiar, bom demais. Só temos que agradecê-los por toda essa festa – acrescentou o volante.

Na chegada do elenco, o meia Nene foi um dos jogadores mais festejados pela torcida. Foram entoados cânticos em homenagem ao ídolo, que esbanjou simpatia ao distribuir autógrafos e posar para fotos com a maioria dos presentes. Na torcida, a pequena Nina não escondeu a admiração pelo ídolo - camisa 10.

– Nene é meu ídolo, gosto muito dele, sempre sonhei em conhecer ele. Estou muito feliz por ver o Vasco aqui – disse a jovem torcedora, sendo consolada pelo craque Nenê.

– É muito gratificante receber esse carinho. É isso que torna o futebol apaixonante. A torcida do Vasco é incrível, está sempre representando, por isso faço questão de atender todo mundo. Que a gente faça um bom jogo e dê presente para ela uma vitória – afirmou o camisa 10.

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Entre os relacionados pelo técnico Zé Ricardo, estão presentes 24 jogadores. As novidades ficam por conta do goleiro Halls e do atacante Lucas Oliveira. Por outro lado, Erick permaneceu no Rio de Janeiro. O exame do atacante detectou um edema na coxa direita e ele passará por tratamento intensivo junto ao DESP nos próximos dias. Léo Matos também segue afastado por ainda apresentar um quadro de gastroenterite viral. Por fim, Vitinho e Juninho devem iniciar a transição na próxima semana.