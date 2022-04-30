Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Com recepção da torcida, Vasco desembarca em Muriaé para duelo contra o Tombense pela Série B
futebol

Com recepção da torcida, Vasco desembarca em Muriaé para duelo contra o Tombense pela Série B

Como de costume em jogos fora de casa, vascaínos fizeram festa para recepcionar o elenco em solo mineiro. Nene foi o atleta mais festejado, e Thiago Rodrigues exaltou o momento...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

30 abr 2022 às 08:49

Publicado em 30 de Abril de 2022 às 08:49

Com muita festa e uma recepção calorosa, o elenco do Vasco desembarcou em Muriaé, Minas Gerais, para o duelo contra o Tombense, válido pela 5ª rodada da Série B. Apesar do horário, depois da meia-noite, a torcida fez questão de recepcionar o grupo em solo mineiro e dar força na busca pelo segundo triunfo na competição nacional.– Um ambiente maravilhoso. Isso mostra a essência da torcida do Vasco, que é Gigante em todo o Brasil. Nosso grupo está muito feliz por estar recebendo esse carinho na chegada aqui em Muriaé – afirmou o goleiro Thiago Rodrigues, sendo completado logo na sequência por Matheus Barbosa.
+ Confira e simule a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro
– O Thiago resumiu bem. Ver o pessoal recepcionar a gente assim, nessa hora da noite, é de arrepiar, bom demais. Só temos que agradecê-los por toda essa festa – acrescentou o volante.
Na chegada do elenco, o meia Nene foi um dos jogadores mais festejados pela torcida. Foram entoados cânticos em homenagem ao ídolo, que esbanjou simpatia ao distribuir autógrafos e posar para fotos com a maioria dos presentes. Na torcida, a pequena Nina não escondeu a admiração pelo ídolo - camisa 10.
– Nene é meu ídolo, gosto muito dele, sempre sonhei em conhecer ele. Estou muito feliz por ver o Vasco aqui – disse a jovem torcedora, sendo consolada pelo craque Nenê.
– É muito gratificante receber esse carinho. É isso que torna o futebol apaixonante. A torcida do Vasco é incrível, está sempre representando, por isso faço questão de atender todo mundo. Que a gente faça um bom jogo e dê presente para ela uma vitória – afirmou o camisa 10.
+ Vasco reverte decisão da Justiça e cassa liminar; AGE será realizada neste sábado de forma híbrida
Entre os relacionados pelo técnico Zé Ricardo, estão presentes 24 jogadores. As novidades ficam por conta do goleiro Halls e do atacante Lucas Oliveira. Por outro lado, Erick permaneceu no Rio de Janeiro. O exame do atacante detectou um edema na coxa direita e ele passará por tratamento intensivo junto ao DESP nos próximos dias. Léo Matos também segue afastado por ainda apresentar um quadro de gastroenterite viral. Por fim, Vitinho e Juninho devem iniciar a transição na próxima semana.
Crédito: VascoteveumarecepçãocalorosaemMuriaé,MinasGerais,paraencararoTombense(Foto:DanielRamalho/Vasco

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

vasco
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Campeonato Brasileiro de Esportes de Contato
Vila Velha sedia Campeonato Brasileiro de Esportes de Contato neste fim de semana
Imagem de destaque
Planeta regente de Touro: veja a influência no amor e na personalidade
Imagem de destaque
Idoso é preso suspeito de abusar de adolescente em Sooretama

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados