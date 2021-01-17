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futebol

Com recado de jogadores, Fluminense faz alerta: 'Pandemia não acabou. Falta pouco'

Marcos Felipe, Matheus Ferraz e Calegari participaram de vídeo; clube afirma que 'juntos vamos vencer essa guerra e nos reencontraremos novamente nos estádios'...

Publicado em 17 de Janeiro de 2021 às 17:31

LanceNet

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Publicado em 

17 jan 2021 às 17:31
Crédito: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.
No dia em que a Anvisa aprovou o uso emergencial das vacinas Coronavac e de Oxford, o Fluminense tratou de fazer um alerta em suas redes sociais. Em vídeo com mensagens do goleiro Marcos Felipe, do zagueiro Matheus Ferraz e do lateral-direito Calegari, o clube lembrou que a pandemia da Covid-19 ainda não acabou e pediu que as pessoas usem máscaras, higienizem as mãos e evitem aglomerações.
> ATUAÇÕES: Lucca conta com a sorte e garante a vitória em jogo pouco inspirado do Fluminense
O Flu ainda diz que "juntos vamos vencer essa guerra e nos reencontraremos novamente nos estádios". Ainda não há previsão do retorno do público aos jogos de futebol, mas, com a vacina, a esperança da volta aumenta.
VEJA E SIMULE A TABELA DO BRASILEIRÃO
- A pandemia ainda não acabou. Vamos nos conscientizar, continuar usando máscaras, álcool em gel, lavar as mãos com água e sabão. Se cuidem e saudações tricolores - afirmou Marcos Felipe.
- A guerra com a Covid-19 ainda não acabou. Tem que continuar usando máscara, lavando as mãos e usando álcool em gel. Só assim venceremos essa batalha - disse Matheus Ferraz.

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