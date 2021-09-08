Com reapresentações aguardadas para sexta, Flamengo conta com 'selecionáveis' diante do Palmeiras

A participação de cada um deles na partida no Allianz Parque, contudo, dependerá das respectivas condições. Tanto Gabigol e Everton Ribeiro, pela Seleção Brasileira contra o Peru, em Recife, quanto Isla, pelo Chile contra a Colômbia, em Barranquilla, e Arrascaeta, pelo Uruguai diante do Equador, em Montevidéu, devem ser titulares nos jogos da noite desta quinta-feira, dia 9.Isla e Arrascaeta foram titulares nas duas partidas, nos dias 2 e 5, e atuaram por mais de 160 minutos somados. Gabi foi titular contra o Chile, partida na qual Everton Ribeiro entrou na segunda etapa e fez o gol da vitória. Ambos foram escalados por Tite domingo, mas o jogo com a Argentina foi suspenso.A sequência de três jogos no período de uma semana com as seleções terá o impacto avaliado pela comissão técnica e Departamento de Saúde e Alto Rendimento do Flamengo, como de praxe, em suas reapresentações no CT.Caso não possa contar com um ou mais dos "selecionáveis", Renato Gaúcho conta com opções no elenco. Para o lugar do chileno Isla, o técnico tem em Rodinei e Matheuzinho nomes já experimentados. Já Pedro é visto pelo técnico como o substituto imediato de Gabigol. Para as vagas de Arrascaeta e Everton Ribeiro são várias alternativas no grupo: de Vitinho e Michael a Andreas Pereira.