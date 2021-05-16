Com Rayssa inspirada, Fluminense atropela Vila Nova-ES em sua estreia na Série A2 do Brasileiro feminino

Atacante marca três vezes e é crucial na goleada por 8 a 3 das Guerreiras Tricolores sobre o Vila Nova-ES, em jogo realizado neste domingo, nas Laranjeiras...
LanceNet

Publicado em 16 de Maio de 2021 às 17:41

Crédito: Mailson Santana
As Guerreiras Tricolores iniciaram em grande estilo a caminhada na Série A2 do Campeonato Brasileiro feminino. Em jogo válido pelo Grupo D da competição, o Fluminense atropelou por 8 a 3 o Vila Nova-ES, nas Laranjeiras. Rayssa se destacou na partida ao marcar três gols. Rayla, Luany, Tarciane, Fernanda e Gabrielle completaram o placar. Já a equipe capixaba marcou com Ronalda e com Gabi (que anotou duas vezes).
> Veja tabela do Brasileiro Feminino Série A2
Mesmo com amplo domínio na partida, as Guerreiras comandadas por Thaissan Passos só saíram na frente aos 32 minutos. Maria Luiza encontrou uma brecha na área e serviu Rayssa, que completou com firmeza para a rede.
Cinco minutos depois, Núbia fez o cruzamento e encontrou Rayla. A camisa 9 se desvencilhou da marcação e, no rebote da goleira Jayana, mandou para o fundo do gol. Aos 41, foi a vez de Luany abrir caminho entre a defesa do Vila Nova e só abrir espaço para Rayssa marcar pela segunda vez. Dois minutos depois, o time capixaba diminuiu após um cochilo na saída de bola tricolor permitir que Ronalda entrasse livre. Com uma desvantagem no placar, o Vila Nova fez três alterações no intervalo. Contudo, o Fluminense seguiu embalado. Rayla cruzou e, após hesitação adversária, Rayssa balançou a rede pela terceira vez. Quatro minutos depois, foi a vez da lateral Luany descer em velocidade e ampliar a vantagem tricolor: 5 a 1.
Apesar das mudanças, as Guerreiras foram construindo sua goleada. Tarciane cobrou falta no ângulo e fez o sexto aos 23. Três minutos depois, as capixabas descontaram, quando Gabi completou lançamento de Thais.
Fernanda teve calma para avançar pela esquerda, chutar para o gol e superar Jayana, marcando o sétimo. Gabi chegou a marcar mais uma vez para a Vila Nova. Mas, aos 41, Gabrielle de pênalti, decretou a goleada por 8 a 3 do Fluminense.
As Guerreiras voltam a campo no próximo domingo, às 15h, no Estádio Heriberto Hülse, para enfrentaram o Criciúma.

Tópicos Relacionados

fluminense
