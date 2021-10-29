Com raízes gaúchas, Júnior Chávare retorna ao estado para enfrentar o Juventude

Crédito: Diretor chegou ao tricolor em março deste ano (Felipe Oliveira/EC Bahia

Neste sábado (30), o Juventude recebe o Bahia pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Estádio Alfredo Jaconi. Com apenas três pontos separando as equipes na tabela, o embate é um confronto direto na luta contra o rebaixamento. Do lado alviverde, só a vitória interessa para tentar terminar a rodada fora do Z4. Pelo tricolor, o triunfo pode significar uma posição na parte de cima da classificação.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSFora de campo, Júnior Chávare, gerente de futebol do Bahia, terá um reencontro especial na partida. Com passagem pelas categorias de base do Grêmio, o dirigente retorna ao Rio Grande do Sul com o trabalho sólido em um clube profissional.

No clube de Porto Alegre, foi um dos responsáveis por desenvolver o ‘Projeto Lapidar’, programa de maturação de jovens jogadores onde, dentre os craques captados, estão nomes de notório destaque no período anterior e durante a passagem de Renato Portaluppi como Everton Cebolinha (atacante do Benfica), Wendell (lateral do Bayer Leverkusen), Arthur (meio-campista da Juventus) além de Wallace, hoje volante da Udinese.

- O projeto tinha um acompanhamento diário da nossa equipe profissional. A principal virtude do programa eram os trabalhos específicos que eram desenvolvidos com determinados atletas. Os jogadores que assimilaram o projeto conseguiram obter uma grande evolução profissional. Na época, a iniciativa teve grande impacto no Grêmio - afirma o dirigente.

Na temporada passada, Chávare encerrou o ciclo no Atlético-MG com o título do Campeonato Brasileiro Sub-20. Ao chegar na Bahia, o profissional implantou os seus conceitos de trabalho em uma estrutura consolidada para buscar os resultados esportivos. Em 2021, conquistou a Copa do Nordeste, um dos torneios mais valorizados pelo Esquadrão que se tornou um dos recordistas em títulos com o tetracampeonato.