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Com Rafael treinando pela primeira vez, Botafogo se reapresenta

Lateral-direito, principal reforço do Alvinegro para a temporada, apareceu no campo anexo do Nilton Santos e iniciou bateria de atividades para entrar em forma física...
LanceNet

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Publicado em 

14 set 2021 às 19:00

Publicado em 14 de Setembro de 2021 às 19:00

Crédito: Vítor Silva/Botafogo
A novidade tão aguardada chegou. Apresentado oficialmente, Rafael também fez o primeiro treino como jogador do Botafogo na tarde desta terça-feira, no campo anexo do Estádio Nilton Santos, durante a reapresentação do elenco comandado por Enderson Moreira.
+ Rafael se emociona em apresentação: 'Não existe motivação maior do que jogar no Botafogo'
O lateral-direito, que não atua desde junho, quando deixou o Basaksehir-TUR, prevê duas semanas focadas em treinamentos para entrar na forma física ideal e, então, poder ajudar o Alvinegro dentro de campo.
– Estava seis semanas sem treinar. O Enderson que vai decidir qual posição que vou jogar, eu até posso dar minha opinião mas é ele que vai decidir. Acho que preciso de no mínimo duas semanas para estar bem e ajudando o Botafogo - afirmou o jogador, em entrevista coletiva.Como Rafael não está no mesmo ritmo que os outros jogadores, realizou o primeiro treinamento com atividades diferentes dos demais atletas. Antes, ele havia feito exames médicos para confirmar a assinatura do contrato, válido até o final de 2023.
+ Temporada 2022, possível saída de Navarro e físico: o planejamento do Botafogo com Fernandão
O Botafogo entra em campo no próximo sábado para enfrentar o Náutico, às 16h30, no Estádio Nilton Santos, pela 24ª rodada da Série B do Brasileirão.

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