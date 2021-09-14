Com Rafael treinando pela primeira vez, Botafogo se reapresenta

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

A novidade tão aguardada chegou. Apresentado oficialmente, Rafael também fez o primeiro treino como jogador do Botafogo na tarde desta terça-feira, no campo anexo do Estádio Nilton Santos, durante a reapresentação do elenco comandado por Enderson Moreira.

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O lateral-direito, que não atua desde junho, quando deixou o Basaksehir-TUR, prevê duas semanas focadas em treinamentos para entrar na forma física ideal e, então, poder ajudar o Alvinegro dentro de campo.

– Estava seis semanas sem treinar. O Enderson que vai decidir qual posição que vou jogar, eu até posso dar minha opinião mas é ele que vai decidir. Acho que preciso de no mínimo duas semanas para estar bem e ajudando o Botafogo - afirmou o jogador, em entrevista coletiva.Como Rafael não está no mesmo ritmo que os outros jogadores, realizou o primeiro treinamento com atividades diferentes dos demais atletas. Antes, ele havia feito exames médicos para confirmar a assinatura do contrato, válido até o final de 2023.

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