Com quatro pontos, Palmeiras está na lanterna do segundo turno do Brasileirão

Crédito: Red Bull Bragantino

O Palmeiras não vive um bom momento na temporada e, apesar da classificação para a final da Libertadores, a equipe não consegue bons resultados no Brasileirão. Com isso, o Verdão amarga a última posição na tabela do segundo turno, contando os jogos a partir da rodada 19.

Em seis partidas, o Alviverde venceu apenas a Chapecoense e conseguiu um empate contra o Juventude. Nos embates diante do Flamengo, América-MG, Corinthians e Red Bull Bragantino, o time saiu derrotado.Deste modo, no segundo turno do nacional, o Verdão contabilizou apenas quatro pontos, sendo o time que menos pontuou no período. O Z4 conta, ainda, com Chapecoense, Ceará e Bahia.