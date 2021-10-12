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futebol

Com quatro pontos, Palmeiras está na lanterna do segundo turno do Brasileirão

Equipe não vive um bom momento e contabilizou apenas 22% de aproveitamento nos últimos seis jogos
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LanceNet

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Publicado em 

12 out 2021 às 08:00

Publicado em 12 de Outubro de 2021 às 08:00

Crédito: Red Bull Bragantino
O Palmeiras não vive um bom momento na temporada e, apesar da classificação para a final da Libertadores, a equipe não consegue bons resultados no Brasileirão. Com isso, o Verdão amarga a última posição na tabela do segundo turno, contando os jogos a partir da rodada 19.
Em seis partidas, o Alviverde venceu apenas a Chapecoense e conseguiu um empate contra o Juventude. Nos embates diante do Flamengo, América-MG, Corinthians e Red Bull Bragantino, o time saiu derrotado.Deste modo, no segundo turno do nacional, o Verdão contabilizou apenas quatro pontos, sendo o time que menos pontuou no período. O Z4 conta, ainda, com Chapecoense, Ceará e Bahia.
Buscando se recuperar na competição nacional, o Palmeiras entra em campo novamente na próxima terça-feira (12), às 21h30 (horário de Brasília), diante do Bahia.placeholder

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