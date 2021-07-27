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Com quatro ofertas, Flamengo terá reunião em Portugal para avaliar futuro de Rodrigo Muniz

Dirigentes rubro-negros estão na Europa desde domingo e podem selar venda do jovem atacante até o fim desta semana...

Publicado em 27 de Julho de 2021 às 19:32

LanceNet

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Publicado em 

27 jul 2021 às 19:32
Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
Na Europa desde domingo para acelerar a busca por reforços, Marcos Braz e Bruno Spindel também estão aproveitando a viagem para tratar de outros assuntos do Flamengo. Além da negociação de Hugo Moura, a dupla trabalha para selar a venda de Rodrigo Muniz nos próximos dias. Nesta quarta-feira, os dirigentes têm reunião agendada, em Lisboa, com o empresário do atacante para avaliar quatro ofertas que chegaram nas últimas semanas.
+ Dirigentes do Flamengo na Europa: veja quem são os alvos e outras opções interessantes no continenteA informação foi divulgada inicialmente pelo portal "ge". De acordo com a reportagem, existe a expectativa de que as partes avancem nas negociações a partir do encontro presencial e o martelo seja batido ainda nesta semana. Vale lembrar que, após boas atuações recentes de Muniz, o Flamengo pede cerca de 8 milhões de euros (cerca de R$ 49 milhões) para negociar o jovem.
Dos quatro clubes interessados, dois disputam a segunda divisão da Inglaterra: Middlesbrough e Fulham. O segundo, inclusive, teve a proposta inicial recusada pelo Flamengo, mas não desistiu da contratação. A pedido do técnico Marco Silva, a equipe de Londres estaria disposta a pagar 9 milhões de euros (cerca R$ 55 milhões) por 100% dos direitos econômicos do jovem, em uma negociação de empréstimo com obrigação de compra.
Outro clube de olho em Rodrigo Muniz é o Al Nasr, dos Emirados Árabes Unidos. A oferta salarial agradou o staff do atleta, mas a equipe não chegou aos valores pedidos pelo Flamengo. O quarto time interessado é mantido em sigilo.
+ Braz rebate crítica de torcedor do Flamengo: ‘Não seja covarde. A viagem está sendo importante’
Com contrato até maio de 2024, Muniz possui multa rescisória de 50 milhões de euros para o mercado internacional. Após aproveitar as chances como titular e se destacar em junho, jovem atacante voltou a ser terceira opção no elenco, atrás de Gabigol e Pedro.

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