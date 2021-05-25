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Com quatro novidades na equipe, Fluminense está escalado para enfrentar o River Plate; veja o time

Técnico Roger Machado tira Danilo Barcelos, Calegari, Luiz Henrique e Kayky; entram no time Egídio, Samuel Xavier, Biel e Caio Paulista...
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Publicado em 

25 mai 2021 às 18:13

Publicado em 25 de Maio de 2021 às 18:13

Crédito: Lucas Merçon/Fluminense
O Fluminense está escalado para a sexta rodada da Libertadores, às 19h15 (de Brasília), contra o River Plate (ARG). Para a partida que será realizada no Estádio Monumental de Nuñez, em Buenos Aires, Roger Machado fez quatro mudanças no time principal. Assim, Danilo Barcelos, Calegari, Luiz Henrique e Kayky saem do time, enquanto Egídio, Samuel Xavier, Biel e Caio Paulista ganham uma oportunidade.
> Veja como estão os grupos da Libertadores Portanto, o Flu terá Marcos Felipe; Samuel Xavier, Nino, Luccas Claro e Egídio; Yago Felipe, Martinelli e Nenê; Gabriel Teixeira, Fred e Caio Paulista.
O River Plate também já está definido. Logo, a equipe terá Armani; Lecanda, Maidana, Martinez e Casco; Biafore Peña, Santiago Simon, Carrascal e De La Cruz; Borré e Alvarez.
+ Resultados e critérios de desempate: o que o Fluminense precisa fazer para avançar na Libertadores
Entre os relacionados, mais uma vez a comissão técnica preferiu por não convocar o volante André para a partida. O goleiro Pedro Rangel, que vinha sendo acionado para a relação, fica fora desta vez, assim como o atacante Lucca. Já entre os suplentes, Roger repete o planejamento que fez nos últimos dois jogos e deixa David Braz com a vaga de Matheus Ferraz.
GALERIA: relembre os gols mais marcantes de Fred pelo Fluminense
Os desfalques seguem os mesmos dos últimos jogos: Hudson (lesionado), Yuri (em transição) e John Kennedy (se recupera da infecção pela Covid-19)
Esteban Ostojich será o árbitro da partida, auxiliado por Nicolas Taran e Martin Soppi. Os três membros da arbitragem são uruguaios.

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