Com quatro desfalques, Fluminense divulga lista de relacionados para jogo com Athletico-PR

Depois de três partidas sem vencer, o Fluminense busca recuperação no Campeonato Brasileiro. Para isso, terá o vice-líder Athletico-PR pela frente nesta quarta-feira, às 16h, em Volta Redonda. O técnico Roger Machado tem quatro desfalques. Além de Abel Hernández, suspenso, Caio Paulista, Samuel Xavier e Raúl Bobadilla estão fora.O jovem Luiz Henrique sequer foi relacionado. Neste caso por opção técnica. Caio Paulista e Xavier estão em transição. O LANCE! apurou que o lateral já volta aos treinos sem limitações nesta quarta e fará a atividade normal com o grupo na quinta. Por isso, deve ficar à disposição no clássico contra o Flamengo no domingo.