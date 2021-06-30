Com quatro desfalques, Fluminense divulga lista de relacionados para jogo com Athletico-PR

Depois de três partidas sem vencer, o Fluminense busca recuperação no Campeonato Brasileiro. Para isso, terá o vice-líder Athletico-PR pela frente nesta quarta-feira, às 16h, em Volta Redonda. O técnico Roger Machado tem quatro desfalques. Além de Abel Hernández, suspenso, Caio Paulista, Samuel Xavier e Raúl Bobadilla estão fora.O jovem Luiz Henrique sequer foi relacionado. Neste caso por opção técnica. Caio Paulista e Xavier estão em transição. O LANCE! apurou que o lateral já volta aos treinos sem limitações nesta quarta e fará a atividade normal com o grupo na quinta. Por isso, deve ficar à disposição no clássico contra o Flamengo no domingo.
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Já Raúl Bobadilla sentiu dores na panturrilha direita no treino da última segunda-feira e será desfalque. Os atacantes escolhidos para a vaga são Fred, Kayky, João Neto, Matheus Martins e Lucca.
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Abel Hernández cumpre suspensão após ser expulso no empate por 1 a 1 com o Corinthians, na última rodada. O Fluminense é o nono, com 10 pontos.
Veja a lista de relacionados:
Goleiros: Marcos Felipe e Muriel Zagueiros: Luccas Claro, Manoel, Nino e David Braz Laterais: Calegari, Danilo Barcelos, Egídio e Igor JuliãoMeias: André, Cazares, Biel, Martinelli, Nene, Ganso, Yago e WellingtonAtacantes: Fred, Kayky, João Neto, Lucca e Matheus Martins.