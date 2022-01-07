Com quatro casos positivos no elenco, Santos explica medidas contra a Covid

Com a alta de casos de Covid-19 entre funcionários e atletas do clube, o Santos adotou algumas medidas preventivas para evitar novas infecções. O volante Vinicius Zanocelo, o meia Sánchez e os atacantes Marinho e Léo Baptistão testaram positivos e já estão isolados.O clube vem acompanhando todos os atletas de férias. Em caso de testagem positiva, o atleta já recebe orientação e acompanhamento médico do clube. Nesta sexta-feira, Emiliano Velazquez se apresentou, fez teste e já treinou. Os funcionários do clube, tanto na Vila Belmiro, quanto no CT Rei Pelé, estão sendo testados e quem apresenta resultado positivo imediatamente é liberado para isolamento. Alguns setores já adotaram o home office.

No domingo, o elenco se reapresenta para a pré-temporada e o clube, sob orientação do médico infectologista Evaldo Stanislau, consultor para esse assunto, adotou um plano de ações contra a Covid-19, com recomendações aos profissionais. As informações têm como objetivo a implementação de medidas de proteção e um protocolo a ser seguido no retorno aos treinamentos. O clube recomentou que todos os atletas e demais profissionais realizem teste de Covid antes da apresentação.Ao chegarem ao CT Rei Pelé, todos farão teste de Covid e existe a orientação do distanciamento, até que os resultados sejam analisados. Será obrigatório o uso de máscaras. Todos os funcionários que trabalharem presencialmente, no CT e na Vila Belmiro, serão testados a cada 48 horas. Já jogadores, comissão técnica e profissionais da área de saúde farão testes diariamente. Visitantes e prestadores de serviços também terão de fazer teste.

Acompanhe os casos dos atletas– Vinicius Zanocelo: realiza o teste domingo (9). Em caso negativo, inicia as atividades, pois já terá cumprido os 10 dias de isolamento.– Carlos Sánchez: realiza exame hoje (sexta-feira) e em caso de negativo, inicia as atividades no domingo. Já terá cumprido o prazo de isolamento.– Marinho: retorno previsto para dia 14 (prazo do isolamento). Realiza teste no retorno e dando negativo será reinserido ao grupo.– Baptistão: apresentação prevista para dia 15 (terá respeitado o prazo de isolamento). Realiza teste e dando negativo será reinserido ao grupo.