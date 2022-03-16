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Com quatro baixas, Corinthians encerra preparação para o Dérbi; veja os relacionados

Matheus Donelli, Bruno Melo, Xavier e Jô estão fora do clássico contra o Palmeiras...
LanceNet

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Publicado em 

16 mar 2022 às 15:57

Publicado em 16 de Março de 2022 às 15:57

Na manhã desta quarta-feira (16), o Corinthians encerrou a preparação para o Dérbi de quinta-feira, às 20h30 no Allianz Parque, contra o Palmeiras, em duelo atrasado da sexta rodada do Paulistão.> GALERIA - Quem é melhor: Palmeiras ou Corinthians? Veja votação jogador por jogador feita pela redação do LANCE!
Vítor Pereira terá algumas baixas para o clássico. O goleiro Matheus Donelli segue recuperação de uma pancada na panturrilha direita; o lateral-esquerdo Bruno Melo, que segue o tratamento de uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda, e o atacante Jô, que sentiu um desconforto no músculo posterior da coxa esquerda.
Ainda, o português não poderá contar com o volante Xavier, que está em transição com a equipe de preparação física. Por outro lado, o lateral-esquerdo Fábio Santos foi liberado pelo departamento médico do clube após se recuperar de dores na lombar e está na lista para o Dérbi.
> TABELA - Falta pouco! Simule os últimos jogos do Corinthians no Paulistão
Com os quatro desfalques confirmados, a comissão técnica do Timão decidiu relacionar o zagueiro Robert Renan e o meia Guilherme Biro, ambos da base do clube. O defensor ficou no banco de reservas durante a goleada por 5 a 0 diante da Ponte Preta. Já o meia recebe sua primeira oportunidade no profissional.
O treino de quarta-feira começou com o aquecimento e uma atividade de rondo. Depois, Vítor Pereira promoveu um trabalho de enfrentamento em campo reduzido com os jogadores. Em seguida, o treinador português organizou um treinamento tático. Por fim, houve repetições de bolas paradas ofensivas e defensivas.
Alguns jogadores permaneceram no gramado para trabalhos complementares de cobranças de falta, pênaltis e também de passes longos.
VEJA OS RELACIONADOS DO CORINTHIANS PARA O DÉRBIGoleiros: Cássio, Ivan e Carlos MiguelLaterais: Fábio Santos, Fagner, João Pedro e Lucas PitonZagueiros: Gil, João Victor, Raul Gustavo, Robson e Robert RenanMeio-campistas: Adson, Biro, Cantillo, Du Queiroz, Gustavo Mantuan, Giuliano, Luan, Paulinho, Renato Augusto, Roni e WillianAtacantes: Gustavo Silva e Róger Guedes
Crédito: JogadoresdoTimãonoúltimotreinoantesdoDérbi(Foto:RodrigoCoca/AgênciaCorinthians

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