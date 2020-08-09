Com quadro de virose, Diego é vetado e fica fora da estreia do Flamengo

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A estreia do Flamengo no Campeonato Brasileiro terá a ausência de Diego. O meio-campista apresentou sintomas de virose e gastroenterite e foi vetado pelo departamento médico neste domingo para o duelo com Atlético-MG, às 16h, no Maracanã. O Rubro-Negro optou por não relacionar outro nome. A informação foi divulgada em comunicado nas redes sociais.

- Com quadro de virose e gastroenterite desde quinta, o atleta Diego Ribas se apresentou normalmente neste domingo para o jogo, mas foi vetado pelo Departamento Médico após nova avaliação clínica, pouco antes da saída da delegação. Nenhum atleta entrou na relação na partida.

O duelo deste domingo também marca a primeira partida de Domènec Torrent à frente do rubro-negro. Veja a provável escalação que deve ir a campo: