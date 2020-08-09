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Com quadro de virose, Diego é vetado e fica fora da estreia do Flamengo

Departamento médico do rubro-negro vetou a participação do meia diante do Atlético-MG após apresentar sintomas de virose e gastroenterite. Clube informou via redes sociais...
LanceNet

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Publicado em 

09 ago 2020 às 14:58

Publicado em 09 de Agosto de 2020 às 14:58

Crédito: Reprodução/Twitter
A estreia do Flamengo no Campeonato Brasileiro terá a ausência de Diego. O meio-campista apresentou sintomas de virose e gastroenterite e foi vetado pelo departamento médico neste domingo para o duelo com Atlético-MG, às 16h, no Maracanã. O Rubro-Negro optou por não relacionar outro nome. A informação foi divulgada em comunicado nas redes sociais.
- Com quadro de virose e gastroenterite desde quinta, o atleta Diego Ribas se apresentou normalmente neste domingo para o jogo, mas foi vetado pelo Departamento Médico após nova avaliação clínica, pouco antes da saída da delegação. Nenhum atleta entrou na relação na partida.
O duelo deste domingo também marca a primeira partida de Domènec Torrent à frente do rubro-negro. Veja a provável escalação que deve ir a campo:
Diego Alves; Rafinha, Rodrigo Caio, Léo Pereira e Filipe Luís; Willian Arão, Gerson, Arrascaeta e Everton Ribeiro; Bruno Henrique e Gabriel Barbosa.

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