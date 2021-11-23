Com provável G8 para Libertadores, Fluminense melhora chances de classificação; veja os cenários

Após vencer o América-MG em casa, o Fluminense deu mais um passo em direção à classificação para a Libertadores da próxima temporada. Encostado no G6, o Tricolor tenta se garantir na competição nas últimas rodadas do Brasileiro. Com a possibilidade de G9 distante, o clube precisa figurar entre os oito primeiros para ter a chance de pleitear uma vaga. Até agora, o Flu acumula 48 pontos, a quatro jogos do sexto lugar. Pelo regulamento, os integrantes do G6 se classificam para a competição, com a possibilidade de ampliar o número de clubes. Contudo, a conquista da Sul-Americana pelo Athletico-PR dificultou a possibilidade de um G9. Como o time ocupa a 13ª colocação e não estaria classificado se não fosse pelo título, a sétima vaga só será aberta caso o time também ganhe a Copa do Brasil. O Atlético-MG, já classificado pelo Brasileiro, também abre uma janela.Além da decisão na Copa do Brasil, a final brasileira da Libertadores entre Palmeiras e Flamengo automaticamente aumenta o número de times nacionais no campeonato. Desta forma, a classificação deve acontecer para os primeiro oito clubes da competição nacional. No entanto, ainda há a possibilidade de G9, caso o Athletico-PR termine o Brasileiro entre os oito primeiros. Em um cenário de G8, sétimo e oitavo colocados disputam a pré-Libertadores. Com a vitória no Maracanã, o Fluminense aumentou suas chances de chegar ao torneio na disputa pela última vaga. Se antes o Tricolor tinha pouco mais de 10% de possibilidade, a expectativa subiu para 23.1%. Caso chegue aos 55 pontos, a probabilidade cresce para 63%. Para isso, o Flu precisa conquistar no mínimo duas vitórias e um empate. Os dados são do Departamento de Matemática da UFMG.