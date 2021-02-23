Com proteção na mão, Bruno Viana volta a trabalhar no CT do Flamengo

Após sofrer uma fratura em dedo da mão direita em acidente doméstico, na última sexta-feira, o zagueiro Bruno Viana retornou às atividades no CT do Flamengo nesta terça-feira. Com um proteção no local, o defensor de 26 anos deu sequência à preparação visando a temporada de 2021, enquanto os demais atletas do time principal estão focados no jogo contra o São Paulo, na quinta-feira, que pode dar ao clube o Octa do Brasileirão, Veja a classificação!Emprestado ao Flamengo pelo Braga, de Portugal, até dezembro, Bruno Viana é o primeiro reforço contratado para a temporada de 2021, que começará dias depois do encerramento do Campeonato Brasileiro de 2020, nesta quinta-feira.