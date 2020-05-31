Com promoção, Santos ganha mais de 4 mil sócios durante a pandemia

Mesmo com a pandemia do novo coronavírus, que afetou diversas áreas da economia, o Santos viu o número de sócios torcedores crescer. Um dos motivos desse crescimento é a promoção do 'Sócio Rei', que reduziu os valores dos planos Silver, Gold e Black.
O SIlver, plano mais em conta, teve uma redução de 50% do preço, caindo de R$ 27 para R$ 13,50. Em maio, o clube estendeu o desconto para os planos Gold e Black, oferecendo 25% de desconto e deixando os valores em R$ 33,75 e R$ 106,50, respectivamente.
Em fevereiro, o Santos lançou um contador de associados que é atualizado em tempo real. Com o início da promoção, o Peixe criou um novo contador que mostra as adesões de sócios desde o dia primeiro de abril. Até o fechamento desta matéria, o contador mostrava 4.591 novas adesões.
Em entrevista ao LANCE!, o executivo de marketing do Santos, Marcelo Frazão, comentou sobre as ações no programa de sócio torcedor.
- Numa ponta menos visível, mas tão importante quanto, fizemos uma total reformulação do programa de sócios. Implantamos também novas práticas na área de licenciamento e estruturação profissional da rede de escolinhas Meninos da Vila – afirmou.
Atualmente, segundo o site do 'Sócio Rei', o Peixe conta com pouco mais de 24 mil sócios adimplentes. 92% do total estão no Estado de São Paulo, sendo 31% em Santos e 27,5% na capital paulista. Paraná e Minas Gerais completam o top-3 dos estados com mais sócios-torcedores do Santos. E MAIS:De solução para o ataque a esquecido: Uribe completa um ano no PeixeRecuperando-se de lesão, Longuine elogia fisioterapeutas do SantosA um mês de encerrar o contrato, Evandro tem futuro incerto no PeixePreparador físico particular fala sobre condição de atletas do Santos durante a quarentena E MAIS: