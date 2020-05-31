Com promoção, Santos ganha mais de 4 mil sócios durante a pandemia

Crédito: Programa de sócio torcedor do Santos cresceu em adesões mesmo com pandemia (Ivan Storti/Santos

Mesmo com a pandemia do novo coronavírus, que afetou diversas áreas da economia, o Santos viu o número de sócios torcedores crescer. Um dos motivos desse crescimento é a promoção do 'Sócio Rei', que reduziu os valores dos planos Silver, Gold e Black.

O SIlver, plano mais em conta, teve uma redução de 50% do preço, caindo de R$ 27 para R$ 13,50. Em maio, o clube estendeu o desconto para os planos Gold e Black, oferecendo 25% de desconto e deixando os valores em R$ 33,75 e R$ 106,50, respectivamente.

Em fevereiro, o Santos lançou um contador de associados que é atualizado em tempo real. Com o início da promoção, o Peixe criou um novo contador que mostra as adesões de sócios desde o dia primeiro de abril. Até o fechamento desta matéria, o contador mostrava 4.591 novas adesões.

Em entrevista ao LANCE!, o executivo de marketing do Santos, Marcelo Frazão, comentou sobre as ações no programa de sócio torcedor.

- Numa ponta menos visível, mas tão importante quanto, fizemos uma total reformulação do programa de sócios. Implantamos também novas práticas na área de licenciamento e estruturação profissional da rede de escolinhas Meninos da Vila – afirmou.