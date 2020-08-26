Com promoção de Lucas Lourenço, mais da metade do elenco do Santos passa a ser formado na base

Crédito: Lucas Lourenço disputou a Copa São Paulo pelo Santos em janeiro (Pedro Ernesto Guerra Azevedo/Santos

O meia Lucas Lourenço foi integrado pelo técnico Cuca ao elenco profissional do Santos e, com isso, mais da metade do elenco passa ser oriundo das categorias de base do clube.

A informação da promoção do Menino da Vila foi publicada inicialmente pela “Gazeta Esportiva” e confirmada pelo LANCE!.

Com a inclusão de Lourenço, o Peixe conta com 31 atletas no seu plantel atual, sendo 16 frutos da base – sem contar com Diego Pituca, que passou pelo time sub-23, mas se profissionalizou pelo Guaçuano, passando posteriormente por Matonense e Botafogo-SP.

Em 2020, três jogadores foram integrados ao elenco profissional do Santos pela primeira vez: o zagueiro Alex Nascimento e os atacantes Renyer e Marcos Leonardo. Lucas Lourenço chegou a formar o grupo santista principal no início de 2018.

Onze pratas da casa foram promovidos ao time profissional nos últimos anos, o que significa 83% dos Meninos da Vila que integram a equipe principal atualmente. Saiba mais sobre Lucas Lourenço

Lucas tem 19 anos e tem contrato profissional com o Alvinegro Praiano desde 2017. O vínculo tem vale até 2022, mas foi redigido pela administração anterior, com cinco anos de duração, mas possibilidade de saída para o futebol europeu dentro de três anos, que serão completados no próximo mês.

A ideia de uma nova renovação, mesmo antes do fim do acordo, acontece na tentativa de manutenção do atleta já entre os profissionais, mas a negociação entre as partes tem se arrastado há meses e ganhou traços de “novela”.