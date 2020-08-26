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Com promoção de Lucas Lourenço, mais da metade do elenco do Santos passa a ser formado na base

Dezesseis dos 31 atletas do plantel principal são pratas da casa, sendo 11 promovidos nos últimos dois anos...

Publicado em 26 de Agosto de 2020 às 12:42

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

26 ago 2020 às 12:42
Crédito: Lucas Lourenço disputou a Copa São Paulo pelo Santos em janeiro (Pedro Ernesto Guerra Azevedo/Santos
O meia Lucas Lourenço foi integrado pelo técnico Cuca ao elenco profissional do Santos e, com isso, mais da metade do elenco passa ser oriundo das categorias de base do clube.
A informação da promoção do Menino da Vila foi publicada inicialmente pela “Gazeta Esportiva” e confirmada pelo LANCE!.
Com a inclusão de Lourenço, o Peixe conta com 31 atletas no seu plantel atual, sendo 16 frutos da base – sem contar com Diego Pituca, que passou pelo time sub-23, mas se profissionalizou pelo Guaçuano, passando posteriormente por Matonense e Botafogo-SP.
Em 2020, três jogadores foram integrados ao elenco profissional do Santos pela primeira vez: o zagueiro Alex Nascimento e os atacantes Renyer e Marcos Leonardo. Lucas Lourenço chegou a formar o grupo santista principal no início de 2018.
Onze pratas da casa foram promovidos ao time profissional nos últimos anos, o que significa 83% dos Meninos da Vila que integram a equipe principal atualmente. Saiba mais sobre Lucas Lourenço
Lucas tem 19 anos e tem contrato profissional com o Alvinegro Praiano desde 2017. O vínculo tem vale até 2022, mas foi redigido pela administração anterior, com cinco anos de duração, mas possibilidade de saída para o futebol europeu dentro de três anos, que serão completados no próximo mês.
A ideia de uma nova renovação, mesmo antes do fim do acordo, acontece na tentativa de manutenção do atleta já entre os profissionais, mas a negociação entre as partes tem se arrastado há meses e ganhou traços de “novela”.
* Sob supervisão de Vinícius Perazzini

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