Com problemas musculares, veja como Gabriel Veron conseguiu estar apto para final da Copa do Brasil

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

Em sua primeira temporada completa como jogador profissional do Palmeiras, o promissor atacante Gabriel Veron passou por diversos problemas físicos, perdendo as finais do Campeonato Paulista e Libertadores, além de ser cortado da lista do Mundial de Clubes. Ainda lesionado antes da decisão da Copa do Brasil, o camisa 27 conseguiu a recuperação parcial antes do primeiro duelo, e com muito esforço, ficou à disposição na grande final.

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Entre as contusões do jovem, a última delas havia ocorrido pouco antes do confronto diante do Santos, pela final da Taça Libertadores. Na ocasião, uma lesão muscular na coxa esquerda tirou o jogador da partida e também resultou no corte do atleta no Mundial de Clubes, dando lugar ao também formado nas categorias de base, Lucas Esteves.

Embora a lesão não fosse séria, Gabriel passou todo o mês de fevereiro tratando o problema na Academia de Futebol e não atuou na reta final do Campeonato Brasileiro.Alvo de críticas de torcedores nas redes sociais por conta da demora em seu processo de retorno aos gramados, segundo o apurado pela reportagem do NOSSO PALESTRA/LANCE!, o atacante viveu uma sequência de múltiplas lesões pequenas, que causaram apenas desconforto, mas não prejudicaram a musculatura do jogador.

Com reforço no trabalho físico e muscular do atacante, a expectativa é de que Veron fique prevenido de lesões e consiga maior sequência na temporada 2021. Em 2020, o atacante somou 39 jogos, com nove gols, quatro assistências e 45 passes para finalização.