Com problemas físicos, Cássio e Cauê serão avaliados por Departamento Médico do Corinthians

O goleiro Cássio e o atacante Cauê sentiram durante a goleada do Corinthians por 4 a 0 sobre o River Plate (PAR), nesta quarta-feira (25), na despedida corintiana da Copa Sul-Americana, na última rodada do grupo E do torneio continental, em Itaquera, e serão reavaliados na reapresentação do clube, nesta terça-feira (27).Cássio, que completou 200 jogos na Neo Química Arena, nesta noite, sofreu uma fadiga muscular ainda no primeiro tempo e foi substituído por Matheus Donelli no intervalo.