Com problema na coxa, Pedro Raul é desfalque do Botafogo contra o Fluminense

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

O Botafogo ganhou um problema de última hora para enfrentar o Fluminense neste domingo, pelo Campeonato Brasileiro. A equipe comandada por Eduardo Barroca não poderá contar com Pedro Raul, que está com um desconforto muscular no adutor da coxa esquerda, como informou o Núcleo de Saúde e Performance do clube.

Desta forma, a tendência é que o treinador centralize Matheus Babi, que atuou pelos lados na derrota para o Atlético-GO na rodada passada, ocupando o lugar de Pedro Raul. Consequentemente, uma vaga no sistema ofensivo está em aberto.

Por outro lado, Diego Cavalieri, desfalque nas duas últimas partidas, treinou sem restrições, foi relacionado e é opção para entrar em campo no clássico. Ainda existe uma dúvida se o experiente goleiro começa jogando ou se Diego Loureiro, com boas atuações na ausência do camisa 12, continua em campo.

"O Botafogo de Futebol e Regatas informa, através de seu Núcleo de Saúde e Performance, que o atleta Diego Cavalieri treinou sem restrições e está relacionado para a partida contra o Fluminense, neste domingo, pelo Campeonato Brasileiro. Já o atleta Pedro Raul está fora por conta de um desconforto muscular no adutor da coxa esquerda.", comunicou o Botafogo.