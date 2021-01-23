Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Com problema na coxa, Pedro Raul é desfalque do Botafogo contra o Fluminense

Atacante sentiu desconforto no músculo adutor da coxa esquerdo e está vetado para o clássico deste domingo; Diego Cavalieri, recuperado, está relacionado...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

23 jan 2021 às 18:47

Publicado em 23 de Janeiro de 2021 às 18:47

Crédito: Vítor Silva/Botafogo
O Botafogo ganhou um problema de última hora para enfrentar o Fluminense neste domingo, pelo Campeonato Brasileiro. A equipe comandada por Eduardo Barroca não poderá contar com Pedro Raul, que está com um desconforto muscular no adutor da coxa esquerda, como informou o Núcleo de Saúde e Performance do clube.
Desta forma, a tendência é que o treinador centralize Matheus Babi, que atuou pelos lados na derrota para o Atlético-GO na rodada passada, ocupando o lugar de Pedro Raul. Consequentemente, uma vaga no sistema ofensivo está em aberto.
Por outro lado, Diego Cavalieri, desfalque nas duas últimas partidas, treinou sem restrições, foi relacionado e é opção para entrar em campo no clássico. Ainda existe uma dúvida se o experiente goleiro começa jogando ou se Diego Loureiro, com boas atuações na ausência do camisa 12, continua em campo.
"O Botafogo de Futebol e Regatas informa, através de seu Núcleo de Saúde e Performance, que o atleta Diego Cavalieri treinou sem restrições e está relacionado para a partida contra o Fluminense, neste domingo, pelo Campeonato Brasileiro. Já o atleta Pedro Raul está fora por conta de um desconforto muscular no adutor da coxa esquerda.", comunicou o Botafogo.
Na 20ª colocação na classificação, o clássico é essencial para as mínimas pretensões do clube de General Severiano em permanecer na primeira divisão do Campeonato Brasileiro.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

botafogo fluminense
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Viatura da PM pega fogo próximo a batalhão em Linhares; veja vídeo
Imagem de destaque
Bairro periférico de Vitória ganha galeria a céu aberto com mural de 1.600 m²
Imagem de destaque
Professor de hidroginástica morre durante aula em praia de Guarapari

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados