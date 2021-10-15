Com presença do público, Palmeiras tem decisão pela Copa Brasil de Futebol Master

Crédito: Caio Henrique/@wlegends10

Disputando a Copa Brasil WLegends, torneio de futebol master, o Palmeiras terá, neste domingo (16), às 11h, duelo decisivo diante do Vitória, na Arena Barueri. A partida será válida pela segunda rodada da primeira fase da competição, e o triunfo pode garantir a classificação do Alviverde às quartas de final.

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Com presença de ex-jogadores como Rogério, Claudecir, Índio e Thiago, o Verdão empatou em 1 a 1 com o Corinthians na partida de estreia no torneio, no último dia 4 de setembro. Caso não some pontos diante da equipe baiana, o clube terá que torcer para o rival alvinegro tirar pontos do Bahia, que também está na chave do Palestra. A partida entre Corinthians e Bahia também acontece também acontece na Arena Barueri, neste domingo, às 13h.

Mais duas equipes irão garantir a classificação para as quartas nos duelos deste domingo, sendo que outros dois confrontos da fase seguinte já estão definidos: Botafogo x Vasco e Cruzeiro x Santos. Quem avançar entre Bahia e Palmeiras, no Grupo E, enfrentará o melhor time da Chave G, que tem Grêmio e Goiás.

Veja a tabela completa do BrasileirãoA partida poderá contar com a presença do torcedor, com até 50% da capacidade do estádio. Para acompanhar a partida, será necessário doar 1kg de alimento não perecível, que deve ser entregue no momento da entrada da Arena Barueri, além do comprovante de vacinação (com as duas doses ou dose única), teste de PCR com, no máximo, 48 horas ou antígeno das últimas 24h.

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