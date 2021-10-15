Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Com presença do público, Palmeiras tem decisão pela Copa Brasil de Futebol Master
futebol

Com presença do público, Palmeiras tem decisão pela Copa Brasil de Futebol Master

Verdão encara o Vitória e pode garantir a classificação para às quartas-de-final do torneio...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

15 out 2021 às 16:00

Publicado em 15 de Outubro de 2021 às 16:00

Crédito: Caio Henrique/@wlegends10
Disputando a Copa Brasil WLegends, torneio de futebol master, o Palmeiras terá, neste domingo (16), às 11h, duelo decisivo diante do Vitória, na Arena Barueri. A partida será válida pela segunda rodada da primeira fase da competição, e o triunfo pode garantir a classificação do Alviverde às quartas de final.
Tem brasileiro na lista! Saiba quem são os 20 finalistas do prêmio Golden Boy 2021
Com presença de ex-jogadores como Rogério, Claudecir, Índio e Thiago, o Verdão empatou em 1 a 1 com o Corinthians na partida de estreia no torneio, no último dia 4 de setembro. Caso não some pontos diante da equipe baiana, o clube terá que torcer para o rival alvinegro tirar pontos do Bahia, que também está na chave do Palestra. A partida entre Corinthians e Bahia também acontece também acontece na Arena Barueri, neste domingo, às 13h.
Mais duas equipes irão garantir a classificação para as quartas nos duelos deste domingo, sendo que outros dois confrontos da fase seguinte já estão definidos: Botafogo x Vasco e Cruzeiro x Santos. Quem avançar entre Bahia e Palmeiras, no Grupo E, enfrentará o melhor time da Chave G, que tem Grêmio e Goiás.
Veja a tabela completa do BrasileirãoA partida poderá contar com a presença do torcedor, com até 50% da capacidade do estádio. Para acompanhar a partida, será necessário doar 1kg de alimento não perecível, que deve ser entregue no momento da entrada da Arena Barueri, além do comprovante de vacinação (com as duas doses ou dose única), teste de PCR com, no máximo, 48 horas ou antígeno das últimas 24h.
Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
Com os ex-jogadores Somália, do Grêmio, e Maurinho, do Cruzeiro, como embaixadores, o campeonato conta com transmissão do SporTV de todas as partidas.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

palmeiras
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Essa é a 9º edição do Festival de Cinema de Santa Teresa
Reta final: últimos dias de inscrições para o Festival de Cinema de Santa Teresa
João Fonseca
Fonseca vence mais uma e terá número 6 pela frente no ATP de Munique
Degusta Beer conta com cervejarias artesanais
Festival de cerveja terá oito dias de shows e gastronomia em Vitória

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados