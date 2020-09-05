Com presença de Crivella, Vasco promove evento para celebrar CT

Crédito: Além de Crivella aparecer nas fotos na Colina, Campello é visto sem máscara (Reprodução

O sábado em São Januário foi bastante agitado. A diretoria do Vasco promoveu na quadra do clube um evento para celebrar o novo CT do clube. O evento contou com a presença do prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella.

O café da manhã teve a presença de diretores, beneméritos e de integrantes de 32 organizadas em homenagem ao Cruz-Maltino. Crivella, que assinou em 2019 a cessão do terreno para o CT, estava como convidado na Colina como forma de agradecimento do clube.

O mandatário cruz-maltino, Alexandre Campello, aparece em uma foto nas redes sociais circulando sem máscara. A informação foi divulgada por Lucas Pedrosa, da TV Bandeirantes. Em julho, Campello revelou que teve Covid-19 e se mostrava contra aglomerações em São Januário.