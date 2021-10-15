Com preços promocionais, ingressos para Botafogo x Brusque já estão à venda; saiba os detalhes!

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

Os ingressos para a partida entre Botafogo e Brusque, que acontecerá na próxima quarta-feira (20), às 20h30, no Nilton Santos, já estão à venda. Válida pela 31ª rodada da Série B, a partida terá novamente ingressos promocionais entre R$ 30 e R$ 60. Além disto, sócios terão descontos especiais. Para fazer o check-in e a venda dos acessos, basta acessar o site botafogo.com.br/ingresso .Será disponibilizada uma carga de 4.999 ingressos no endereço botafogo.com.br/ingresso . Os bilhetes serão vendidos até ás 16h30 de quarta-feira (20/10). O clube frisou que não haverá venda em postos físicos.

Em relação aos torcedores que podem ir ao Estádio Nilton Santos, o Alvinegro detalhou que estarão aptos a entrarem os torcedores que preencherem os requisitos abaixo.

Acima de 60 anos:- 14 dias após a 3ª dose da vacina (reforço)- 2 doses da vacina + teste antígeno negativo realizado em até 48 horas antes do evento

De 12 e 59 anos:- 14 dias após a dose única da vacina- 14 dias após as 2 doses da vacina- 1 dose da vacina + teste antígeno negativo realizado em até 48 horas antes do evento

Menores de 12 anos com:- Teste antígeno negativo realizado em até 48 horas antes do evento

O teste será obrigatório para quem tomou a segunda, a terceira dose ou dose única há menos de 14 dias antes da partida.O Botafogo também detalhou os valores dos ingressos:

SETORES LESTE INFERIOR/NORTE (ACESSO PELO SETOR NORTE)

Inteira - R$60Meia - R$30

Sócios-torcedores detentores de Pacote Temporada 2020 "Leste Inferior", "Ninguém ama como a gente" e "Oeste Inferior" - Check-in Grátis*

Sócios-proprietários - Check-in Grátis*CAMISA 7 - Plano Glorioso - Check-in GrátisCAMISA 7 - Plano Alvinegro - R$10CAMISA 7 - Plano Preto - R$20CAMISA 7 - Plano Branco - R$30Plano Botafogo no Coração - R$30

*Só estarão aptos para check-in sócios-torcedores ativos cujo o "Pacote Temporada 2020" tenha sido integralmente quitado.

A comprovação de cumprimento do ciclo vacinal completo acontecerá de forma digital. Portanto, o Botafogo afirma que, "além da aquisição do ingresso, o upload do comprovante de vacinação no site indicado abaixo pelo Clube. O ingresso só será disponibilizado para os torcedores que cumprirem essa etapa".

"Com a alteração do Decreto 49.411/2021 feita pelo Decreto Rio nº 49.562 será permitido o acesso de pessoas que possuam ciclo vacinal completo ou mediante a apresentação do teste de antígeno/PCR negativo realizado em até 48 horas antes do evento. Os testes deverão ser realizados na rede de laboratórios credenciados ou nos laboratórios indicados pelo clube (Lista abaixo).

Laboratórios Credenciados no Estado do RJ:

Anaclin - Volta Redonda RJBec Lab - Análises ClínicasCentro Médico PastoreClinica Dr. MarinhoClínica Villela PedrasConsulta CariocaDom BoscoLabi ExamesLaboratório Baffi - PetrópolisLaboratório Bittar - NiteróiLaboratorio Dr. BelizárioLaboratório BlessingLabCare - Medicina DiagnósticaLaboratório IACBLaborlife DiagnósticosLabsMelloLaudMed - Diagnóstico e PesquisaLachRichetTop Saúde- Barra da TijucaTOPSAÚDE - São Gonçalo Vacivitta - Barra da Tijuca

Outras informações sobre os laboratórios estão em: https://www.veussaude.com.br/labsriobotafogo

Laboratórios indicados (Rede VEUS)

VEUS Drive Thru AABBAo lado do clube Monte Líbano

VEUS Drive Thru ParkShoppingEstacionamento E9 Saída F

VEUS Drive Thru Shopping TijucaEstacionamento G2

VEUS Drive Thru Norte ShoppingEntrada Pela Rua Gandavo. Em frente ao Norte Grill

VEUS Drive Thru Bangu ShoppingEstacionamento ao lado da Leroy Merlin

VEUS Drive Thru BarraShoppingEstacionamento Acesso 5, Nível Lagoa

VEUS Drive Thru Carrefour CaxiasEstacionamento do Carrefour Caxias

VEUS Drive Thru VEUS Drive Thru no Fashion MallEstacionamento Fashion Mall, ao lado da Kalunga

VEUS Drive Thru Recreio ShoppingEstacionamento do Recreio Shopping

VEUS Drive Thru Via Parque ShoppingEstacionamento do Shopping Via Parque

VEUS Drive Thru Americas Medical CityEstacionamento no lado direito do complexo AMC, entrada pela Av. Jorge Curi. Entrada pela lateral do estacionamento.

MEIA-ENTRADA

De acordo com a Lei nº 12.933, de 26 de dezembro de 2013, e Lei nº 3364, de 07 de janeiro de 2000, a meia-entrada é direito de estudantes, jovens de 12 a 21 anos, jovens de baixa renda inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, professores da rede pública municipal de ensino e acompanhantes de PNE.

Para realizar a compra, será obrigatório o upload do documento que comprova o Ciclo Completo da Vacinação ou teste antígeno negativo (Covid-19) no site da VEUS + o documento oficial com foto que comprova o benefício no momento da compra e no momento do acesso ao Estádio.GRATUIDADE

Os beneficiários de gratuidade por lei que estejam de acordo com os requisitos para acesso ao Estádio, deverão realizar o resgate da gratuidade, exclusivamente, na terça-feira, dia 19 de Outubro, das 10h às 17h na Bilheteria Norte do Estádio Nilton Santos. Não haverá retirada de gratuidade no dia da partida.

Para realizar a retirada, será obrigatória a apresentação do documento que comprova o ciclo Completo da Vacinação ou teste antígeno negativo (Covid-19) realizado na rede de laboratórios VEUS em até 48 horas antes do evento + o documento oficial com foto que comprova o benefício no momento da retirada e no momento do acesso ao Estádio (O benefício é limitado a 10% da carga).

TORCIDA VISiTANTE

Não haverá venda e local para a torcida visitante nesta partida.

ESTACIONAMENTO