Com preços elevados de setor popular, Flamengo força quebra de tradição da torcida no Maracanã

O Maracanã viveu uma noite diferente nesta quarta-feira. Não pela derrota do Flamengo, por 3 a 0 para o Athletico - o estádio já foi palco e voltará a ser de outras eliminações do time, é inevitável -, mas sim pelo posicionamento de parte dos torcedores, que trocaram o Setor Norte para o Sul. Os preços elevados para o setor mais popular forçou a quebra de uma tradição da torcida rubro-negra, acostumada a se posicionar no lado esquerdo da arquibancada.É impossível atestar que o resultado foi afetado pelo fato das torcidas organizadas do clube terem se posicionado contra o preço praticado pela diretoria no Setor Norte - o qual tem uma procura maior justamente por ser o mais popular e concentrar o “pulmão da arquibancada”. Afinal, não faltou apoio no Maracanã, mas uma tradição foi quebrada. Os lados onde se posicionam as torcidas já resultaram até em disputa judicial.