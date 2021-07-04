Com pouco mais de um mês no cargo, Sylvinho vê melhora do Corinthians: 'Estão assimilando as ideias'

O Corinthians apenas empatou em 1 a 1 com o Internacional, no último sábado, na Neo Química Arena, mas o desempenho da equipe deixou boa impressão nos corintianos. Após pouco mais de um mês no cargo de treinador, Sylvinho também tem visto evolução no trabalho e na assimilação dos atletas.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

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Em entrevista coletiva após a partida pela nona rodada do Brasileirão-2021, o comandante alvinegro disse ter notado melhora no time e apesar de desejar pular etapas, o foco é na construção do trabalho, e por isso a intenção é apenas acelerar os processos, já que os jogadores têm respondido bem

- Enxergo as melhoras, são 35 dias que nós estamos trabalhando, vejo os atletas assimilando as ideias absolutamente simples de futebol, porque futebol é assim, mas eles têm entendido o que queremos com conceitos e ideias. Óbvio que a gente gostaria de pular algumas etapas, mas não podemos, é uma construção, e nós entendemos que nós podemos no máximo acelerá-las.Mais uma vez, Sylvinho colocou o mérito nas atuações dos atletas, que têm assimilado a metodologia de trabalho e dado opções de versatilidade, jogando em mais de uma posição. Para o treinador, as alterações potencializaram a boa atuação do time na segunda etapa diante do Internacional, o que poderia ter levado a um resultado positivo, já que o grupo acreditava muito nisso.