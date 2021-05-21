Com pouco mais de um ano de profissional, Foguinho está próximo de conquistar o seu terceiro título

Crédito: Liamara Poli

Na última quarta-feira (19) foram definidos os finalistas do Campeonato Catarinense. Após vencer o primeiro jogo por 4 a 1, a Chapecoense empatou em 1 a 1 como Marcílio Dias e assegurou uma vaga na decisão, enquanto o Avaí, depois de um empate sem gols no primeiro jogo, venceu o Brusque pelo placar mínimo e também garantiu seu lugar na finalíssima do estadual.Campeã em 2020, a Chape está na sua sexta final seguida e espera chegar ao oitavo título catarinense de sua história, consolidando ainda mais uma hegemonia que vem crescendo a cada ano no Estado, Foguinho é um dos jogadores do elenco que quer o título para seguir crescendo na carreira.

- A Chape tem feito boas campanhas nos estaduais, sempre brigando pelo título, isso é resultado do bom trabalho que tem sido feito por aqui e principalmente da humildade que esse clube carrega, respeitando sempre o adversário, mas dando sempre o máximo para conquistar os objetivos.Afetado pela Covid-19, o meia esteve presente em cinco partidas do campeonato e no confronto diante do Marcílio, na última quarta-feira, bateu com perfeição o escanteio para o gol de empate, marcado por Perotti. Revelado pela Chapecoense, Foguinho fez sua estreia no em fevereiro de 2020 e pouco mais de um ano depois, pode conquistar seu terceiro título como profissional.