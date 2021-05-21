Com pouco mais de um ano de profissional, Foguinho está próximo de conquistar o seu terceiro título

Na última quarta-feira (19) foram definidos os finalistas do Campeonato Catarinense. Após vencer o primeiro jogo por 4 a 1, a Chapecoense empatou em 1 a 1 como Marcílio Dias e assegurou uma vaga na decisão, enquanto o Avaí, depois de um empate sem gols no primeiro jogo, venceu o Brusque pelo placar mínimo e também garantiu seu lugar na finalíssima do estadual.Campeã em 2020, a Chape está na sua sexta final seguida e espera chegar ao oitavo título catarinense de sua história, consolidando ainda mais uma hegemonia que vem crescendo a cada ano no Estado, Foguinho é um dos jogadores do elenco que quer o título para seguir crescendo na carreira.
- A Chape tem feito boas campanhas nos estaduais, sempre brigando pelo título, isso é resultado do bom trabalho que tem sido feito por aqui e principalmente da humildade que esse clube carrega, respeitando sempre o adversário, mas dando sempre o máximo para conquistar os objetivos.Afetado pela Covid-19, o meia esteve presente em cinco partidas do campeonato e no confronto diante do Marcílio, na última quarta-feira, bateu com perfeição o escanteio para o gol de empate, marcado por Perotti. Revelado pela Chapecoense, Foguinho fez sua estreia no em fevereiro de 2020 e pouco mais de um ano depois, pode conquistar seu terceiro título como profissional.
- É sempre bom estar conquistando títulos, fico feliz que nesse pouco mais de um ano de carreira profissional eu já tenha conquistado dois, espero não parar por aqui. Levantar troféus coroa um trabalho bem feito e creio que o nosso grupo merece isso - completou o jovem meia da Chapecoense.A primeira partida entre Chape e Avaí acontece às 16h do próximo domingo (23), na Arena Condá.