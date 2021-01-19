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Com pouco espaço no Real Madrid, Odegaard pede para deixar o clube

Jogador está sem espaço no time comandado por Zidane, e deseja mais minutos em campo. Meia não foi relacionado para duelo do Real Madrid nesta quarta, pela Copa do Rei...

Publicado em 19 de Janeiro de 2021 às 16:08

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

19 jan 2021 às 16:08
Crédito: Antonio Villalba/Real Madrid
O meia Martin Odegaard pode estar de saída do Real Madrid. De acordo com informações da imprensa espanhola, o jogador de 22 anos pediu para deixar o clube merengue, uma vez que não vem tendo espaço com o técnico Zinédine Zidane.
+ Veja a tabela do Campeonato EspanholSegundo o jornal "Marca", o norueguês está insatisfeito com a pouca utilização na temporada e deseja ser emprestado para jogar com mais frequência. Até o momento, o atleta fez apenas nove jogos na temporada, sendo quatro saindo do banco e cinco como titular. Em nenhum deles, porém, jogou os 90 minutos.
A gota d'água para o jogador pode ter sido sua ausência na lista de relacionados para o confronto com o Alcoyano, da terceira divisão espanhola, nesta quarta-feira, pela Copa do Rei. Zidane deverá poupar titulares e mandar a campo uma equipe alternativa.
Apesar de não ser visto como peça fundamental para Zidane, o francês não tem o desejo de se desfazer do atleta, já que conta com poucas opções para o setor de meio-campo. Ainda de acordo com o jornal, no entanto, Zizou não deverá impedir a saída do camisa 21.
+ Otávio, Thiago Silva, David Luiz… Veja brasileiros que atuam na Europa que podem assinar pré-contrato em 2021
Contratado em 2015 pelo Real Madrid, quando ainda tinha 16 anos, Odegaard colecionou empréstimos ao longo da carreira. Na última temporada, a serviço da Real Sociedad, o meia fez bela campanha. O jogador tinha mais um ano de contrato com os bascos, mas o time merengue pediu sua volta.

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