Com pouco espaço no Real Madrid, Odegaard pede para deixar o clube

Crédito: Antonio Villalba/Real Madrid

O meia Martin Odegaard pode estar de saída do Real Madrid. De acordo com informações da imprensa espanhola, o jogador de 22 anos pediu para deixar o clube merengue, uma vez que não vem tendo espaço com o técnico Zinédine Zidane.

+ Veja a tabela do Campeonato EspanholSegundo o jornal "Marca", o norueguês está insatisfeito com a pouca utilização na temporada e deseja ser emprestado para jogar com mais frequência. Até o momento, o atleta fez apenas nove jogos na temporada, sendo quatro saindo do banco e cinco como titular. Em nenhum deles, porém, jogou os 90 minutos.

A gota d'água para o jogador pode ter sido sua ausência na lista de relacionados para o confronto com o Alcoyano, da terceira divisão espanhola, nesta quarta-feira, pela Copa do Rei. Zidane deverá poupar titulares e mandar a campo uma equipe alternativa.

Apesar de não ser visto como peça fundamental para Zidane, o francês não tem o desejo de se desfazer do atleta, já que conta com poucas opções para o setor de meio-campo. Ainda de acordo com o jornal, no entanto, Zizou não deverá impedir a saída do camisa 21.

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