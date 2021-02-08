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Com poucas chances no Coritiba, Kazu e Nathan Fogaça são emprestados

Lateral-esquerdo e atacante vão para equipes dos Estados Unidos que não disputam a badalada Major League Soccer (MLS)...
LanceNet

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Publicado em 

08 fev 2021 às 19:34

Publicado em 08 de Fevereiro de 2021 às 19:34

Crédito: Atacante teve 12 jogos na temporada 2020 e não marcou nenhum gol (Divulgação/Coritiba
Pensando em maior rodagem e ganho de experiência no respiro de outros ares, o Coritiba decidiu emprestar dois jovens nomes que integravam o plantel principal, porém sem grande utilização na temporada 2020: o lateral-esquerdo Kazu e o atacante Nathan Fogaça.>Como está o Coxa na luta para escapar do rebaixamento? VEJA!Segundo informação do portal 'ge', o destino de ambos será o futebol dos Estados Unidos, porém não para equipes que disputam o torneio mais conhecido do país e que vem ganhando cada vez mais importância no cenário mundial, a Major League Soccer (MLS).
Nathan, que até chegou a ser peça mais considerada no Alto da Glória nos comandos de Jorginho e Gustavo Morínigo, defenderá a equipe do San Antonio FC, clube da United Soccer League (USL). Apesar de não existir o sistema de rebaixamento entre as ligas, a USL pode ser considerada como a "segunda divisão" no futebol norte-americano.
Já para Kazu, nome visto de maneira promissora, porém que jamais recebeu um grande número de oportunidades dentre os titulares (foram apenas dois jogos no calendário futebolístico de 2020), o destino será a equipe do North Texas SC. O time do estado texano joga a USL League One, equivalente ao terceiro nível.
Em meio a essa movimentação, o Coritiba se prepara para seguir na difícil luta pela permanência na Série A do Brasileirão onde, na próxima rodada, visita o Santos na Vila Belmiro. O confronto está marcado para às 19h do próximo sábado (13).

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