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futebol

Com possível saída de Messi, Mané é oferecido ao Barcelona, diz site

De acordo com o portal italiano 'Tuttomercatoweb', agentes do jogador, do Liverpool, entraram em contato com a direção culé, para ele ser o sucessor do craque argentino...
LanceNet

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Publicado em 

28 ago 2020 às 17:47

Publicado em 28 de Agosto de 2020 às 17:47

Crédito: BULENT KILIC / AFP
Com a iminente saída de Lionel Messi do Barcelona, um nome importante do futebol mundial aparece como possível reforço da equipe de Ronald Koeman. De acordo com informações do site italiano 'Tuttomercatoweb', Sadio Mané, do Liverpool, foi oferecido ao clube catalão para ser o sucessor do craque argentino, que demonstrou o desejo de sair.
No entanto, para uma transação pelo senegalês, o Barcelona teria que desembolsar nada menos que 120 milhões de euros (R$ 800 milhões), o preço de mercado do atleta atualmente. Super valorizado, ele é titular absoluto do time campeão da Premier League e dirigido pelo alemão Jürgen Klopp.Ainda segundo a publicação, agentes do jogador teriam entrado em contato com a direção do Barcelona. Cabe salientar, que o senegalês já trabalhou com o recém-contratado Ronald Koeman. O atleta tem contrato até 2023 e tem o carinho da torcida dos Reds.
Desde que chegou ao Liverpool, Mané já disputou 169 partidas e marcou 80 gols. Pela seleção de Senegal, por sua vez, ele fez 16 tentos em 61 jogos, sendo o principal destaque e chegando à final da Copa Africana de Nações de 2019. Além disso, ele disputou a Copa do Mundo 2018 e os Jogos Olímpicos em 2012 por sua seleção.

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