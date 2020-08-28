Com possível saída de Messi, Mané é oferecido ao Barcelona, diz site

Crédito: BULENT KILIC / AFP

Com a iminente saída de Lionel Messi do Barcelona, um nome importante do futebol mundial aparece como possível reforço da equipe de Ronald Koeman. De acordo com informações do site italiano 'Tuttomercatoweb', Sadio Mané, do Liverpool, foi oferecido ao clube catalão para ser o sucessor do craque argentino, que demonstrou o desejo de sair.

No entanto, para uma transação pelo senegalês, o Barcelona teria que desembolsar nada menos que 120 milhões de euros (R$ 800 milhões), o preço de mercado do atleta atualmente. Super valorizado, ele é titular absoluto do time campeão da Premier League e dirigido pelo alemão Jürgen Klopp.Ainda segundo a publicação, agentes do jogador teriam entrado em contato com a direção do Barcelona. Cabe salientar, que o senegalês já trabalhou com o recém-contratado Ronald Koeman. O atleta tem contrato até 2023 e tem o carinho da torcida dos Reds.