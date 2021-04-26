Com 'portas abertas' no Flamengo, Rodinei lidera lista de participações em gols do Inter na temporada

Crédito: Ricardo Duarte/Inter

Perto do fim de contrato com o Inter, Rodinei começou a temporada 2021 em grande estilo. Apesar de não ser o titular incontestável da posição, o lateral-direito disputou sete das 12 partidas do clube na temporada e soma bons números.

+ Flamengo tem oito jogadores com vínculo perto do fim; confira a duração dos contratos do elencoO quesito que mais chama a atenção é o de participações em gols. Com cinco assistências e um gol marcado, Rodinei participou diretamente de seis gols do Inter na temporada, mais do que qualquer outro atleta do elenco colorado. Como o Inter marcou 24 gols na temporada, ele participou de 25% do total.

Apesar dos números de destaque, Rodinei sabe que vive seus últimos dias em Porto Alegre. Ele tem contrato com o Inter até 31 de maio, e o clube não exercerá a opção de compra. Com vínculo até o fim de 2022 com o Flamengo, o lateral de 29 anos realçou que as portas do Rubro-Negro sempre estarão abertas.

- Meu contrato se encerra no fim do mês que vem. Não sei o que Papai do Céu tem reservado para mim. Mas levo a vida desta maneira, acordo cedo, trabalho firme com humildade e dedicação. Portas abertas, eu sei que sempre terão para mim e meus companheiros. Tenho que esquecer isso, lá no dia 31 de maio vamos ver o que vai acontecer - disse Rodinei, no último sábado.

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E Rogério Ceni, também no sábado, comentou sobre a hipótese:

- Pelo que eu sei, me informaram que Rodinei é jogador do Flamengo e tem contrato até 2022. Há de se destacar que ele fez um grande Brasileirão com o Inter. Se for do desejo do clube que o atleta seja reintegrado, vamos trabalhar com o maior prazer com ele - falou o treinador do Fla.