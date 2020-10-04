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Com ponto na camisa, Palmeiras faz ação no Outubro Rosa

Pixel rosa na tela da transmissão da TNT causou surpresa e curiosidade nos espectadores da partida
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LanceNet

LanceNet

Publicado em 

03 out 2020 às 21:55

Publicado em 03 de Outubro de 2020 às 21:55

Crédito: César Greco/Ag. Palmeiras
O Palmeiras promoveu uma importante ação de marketing na partida deste sábado (3), diante do Ceará, em jogo válido pela 13ª rodada do Brasileirão 2020. Com um ponto rosa no centro de sua camisa, o Verdão deixou um importante recado de conscientização sobre o Outubro Rosa, mês de combate ao câncer de mama.Durante a transmissão da TNT, um ponto rosa apareceu abaixo do placar durante a primeira etapa. Foi o resultado dos esforços somados entre TNT, Esporte Interativo e o Verdão. O pixel rosa começou pequeno e, com o passar dos minutos, foi aumentando na tela, da mesma forma que a doença atua, crescendo com o tempo. O recado com o aumento do pontinho rosa foi para conscientizar as mulheres sobre reconhecer os sinais do seu corpo. Quando descoberto em fases iniciais, a chance de cura do câncer de mama aumenta em 95%. Por isso é tão importante que o diagnóstico seja feito precocemente.

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