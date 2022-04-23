Com policiamento reforçado, Vasco chega ao Rio sem protesto de torcida

Após o empate com a Chapecoense, o Vasco desembarcou no no Galeão sem protesto por parte dos torcedores. No entanto, havia o receio devido a cobrança feita por membros de organizada no embarque para Chapecó.Por esse motivo, o policiamento foi reforçado e os jogadores saíram pela administração, evitando o saguão do aeroporto. Para não chamar a atenção, o Vasco não disponibilizou ônibus e os membros da delegação tiveram que ir para casa em carros particulares.