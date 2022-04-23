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futebol

Com policiamento reforçado, Vasco chega ao Rio sem protesto de torcida

Delegação desembarca no aeroporto do Galeãoe deixa o local pela administração. Cautela é motivada pela cobrança feita por torcedores no embarque para Chapecó...
LanceNet

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Publicado em 

23 abr 2022 às 17:58

Publicado em 23 de Abril de 2022 às 17:58

Após o empate com a Chapecoense, o Vasco desembarcou no no Galeão sem protesto por parte dos torcedores. No entanto, havia o receio devido a cobrança feita por membros de organizada no embarque para Chapecó.Por esse motivo, o policiamento foi reforçado e os jogadores saíram pela administração, evitando o saguão do aeroporto. Para não chamar a atenção, o Vasco não disponibilizou ônibus e os membros da delegação tiveram que ir para casa em carros particulares.
O Vasco enfrenta uma grande crise no futebol. O time não vence há cinco jogos, três deles pela Série B, competição que soma três pontos e ocupa a décima posição. O técnico Zé Ricardo está bastante pressionado no cargo, tanto por torcedores, quanto por conselheiros do clube. Na próxima quarta-feira, o Cruz-Maltino recebe a Ponte Preta, em São Januário.
Crédito: ZéRicardoestámuitopressionadonocargodetreinadordoVasco(Foto:RafaelRibeiro/Vasco

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