Com Piquerez, Palmeiras segue preparação para duelo pela Libertadores; veja provável time

Na manhã desta segunda-feira, na Academia de Futebol, o Palmeiras deu sequência à preparação para o confronto com o Independiente Petrolero, da Bolívia, nesta terça, às 21h30, no Allianz Parque, pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores. A expectativa é de que o time escalado mescle titulares e reservas, assim como aconteceu na Venezuela, na última semana.TABELA> Veja classificação e simulador da Libertadores-2022 clicando aqui

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Já no gramado, a comissão técnica de Abel Ferreira comandou, após o aquecimento, uma atividade de posse de bola somente com os jogadores de linha, incluindo o lateral-esquerdo Piquerez, que se recuperou de um trauma no ombro direito e trabalhou sem restrições com o grupo. Os goleiros treinaram com os preparadores Rogério Godoy e Thales Damasceno.

Em seguida, os titulares da derrota para o Ceará, no último sábado, pelo Campeonato Brasileiro, realizaram complemento físico e foram liberados, enquanto o restante do elenco colocou em prática uma movimentação técnica em campo reduzido, desta vez com a presença dos arqueiros. O zagueiro Luan cumpriu seu cronograma com o Núcleo de Saúde e Performance.

Por conta do desgaste proporcionado pelo calendário e as viagens longas que o clube deve ter ao longo deste mês, Abel Ferreira deve escalar uma equipe alternativa para enfrentar o adversário boliviano. Um provável Palmeiras é: Weverton; Mayke, Kuscevic, Gustavo Gómez e Piquerez; Danilo (Jailson), Atuesta e Raphael Veiga; Dudu, Wesley (Rafael Navarro) e Gabriel Veron.

Como de praxe, o Verdão fará uma atividade tática leve na manhã de terça-feira para encerar a preparação. Na primeira rodada, o atual bicampeão da competição continental derrotou, como visitante, o Deportivo Táchira-VEN, por 4 a 0, com gols de Dudu, Raphael Veiga e Rafael Navarro (duas vezes).