Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Com Piquerez, Palmeiras segue preparação para duelo pela Libertadores; veja provável time
futebol

Com Piquerez, Palmeiras segue preparação para duelo pela Libertadores; veja provável time

Verdão pega o Independiente Petrolero-BOL, às 21h30, no Allianz Parque, nesta terça-feira. O grupo ainda faz um trabalho na manhã do dia do jogo para fechar planejamento...

Publicado em 11 de Abril de 2022 às 14:05

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

11 abr 2022 às 14:05
Na manhã desta segunda-feira, na Academia de Futebol, o Palmeiras deu sequência à preparação para o confronto com o Independiente Petrolero, da Bolívia, nesta terça, às 21h30, no Allianz Parque, pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores. A expectativa é de que o time escalado mescle titulares e reservas, assim como aconteceu na Venezuela, na última semana.TABELA> Veja classificação e simulador da Libertadores-2022 clicando aqui
> Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!
GUIA DA LIBERTADORES> Veja a análise dos adversários, onde assistir e tudo sobre o Palmeiras
Já no gramado, a comissão técnica de Abel Ferreira comandou, após o aquecimento, uma atividade de posse de bola somente com os jogadores de linha, incluindo o lateral-esquerdo Piquerez, que se recuperou de um trauma no ombro direito e trabalhou sem restrições com o grupo. Os goleiros treinaram com os preparadores Rogério Godoy e Thales Damasceno.
Em seguida, os titulares da derrota para o Ceará, no último sábado, pelo Campeonato Brasileiro, realizaram complemento físico e foram liberados, enquanto o restante do elenco colocou em prática uma movimentação técnica em campo reduzido, desta vez com a presença dos arqueiros. O zagueiro Luan cumpriu seu cronograma com o Núcleo de Saúde e Performance.
Por conta do desgaste proporcionado pelo calendário e as viagens longas que o clube deve ter ao longo deste mês, Abel Ferreira deve escalar uma equipe alternativa para enfrentar o adversário boliviano. Um provável Palmeiras é: Weverton; Mayke, Kuscevic, Gustavo Gómez e Piquerez; Danilo (Jailson), Atuesta e Raphael Veiga; Dudu, Wesley (Rafael Navarro) e Gabriel Veron.
Como de praxe, o Verdão fará uma atividade tática leve na manhã de terça-feira para encerar a preparação. Na primeira rodada, o atual bicampeão da competição continental derrotou, como visitante, o Deportivo Táchira-VEN, por 4 a 0, com gols de Dudu, Raphael Veiga e Rafael Navarro (duas vezes).
Crédito: DuduePiquerezdurantetreinodoPalmeirasnamanhãdestasegunda-feira(Foto:CesarGreco/Palmeiras

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

palmeiras
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Polícia Científica identifica raticida de alta toxicidade em praça de Vitória
Polícia identifica veneno raticida em substância recolhida em praça em Mata da Praia
Oscar Schmidt e Anderson Varejão juntos
Anderson Varejão presta homenagem após falecimento de Oscar Schmidt
Alice Ribeiro é jornalista que morreu em acidente de trânsito
Caso Alice Ribeiro: entenda o diagnóstico de morte encefálica

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados