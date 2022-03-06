Com pênalti marcado pelo VAR, Palmeiras vence Guarani e segue invicto no Paulistão

com foco total no Campeonato Paulista agora, o Palmeiras mostrou neste domingo (6) porque é considerado um dos favoritos ao título: mesmo com um time misto (apenas Weverton e Gustavo Gómez jogaram dos considerados titulares), não teve problemas para vencer o Guarani por 2 a 0, no Allianz Parque, e manteve a invencibilidade na competição.Pode se dizer que foi a primeira atuação convincente do chamado 'mistão' do Verdão nesta temporada. A equipe, criticada por resultados como o empate sem gols ante a Inter de Limeira na última semana, desta vez se impôs em casa, apresentando uma formação sólida . A defesa manteve o padrão e a equipe segue tendo sido vazada apenas uma vez até agora neste Estadual.

O primeiro gol foi de pênalti. Gustavo Scarpa aproveitou os acréscimos do primeiro tempo para converter uma decisão tomada pelo VAR e anotou o seu primeiro tento desta temporada. Também no tempo complementar, mas da etapa final, Wesley selou o placar.

Com o resultado, o Palmeiras chegou aos 20 pontos e lidera com folgas o Grupo C, mesmo com os dois jogos a menos a serem disputados. Está praticamente assegurado nas quartas de final.

O Verdão inicia agora uma sequência complicada, onde realizará os três clássicos em seguida, além de encarar o Red Bull Bragantino, certamente o mais forte dos times do interior. Começa já nesta quarta-feira (10), contra o São Paulo, às 20h30 (de Brasília), no Morumbi.

O tropeço, aliado a resultados da rodada, complica as coisas para o Bugre. Os campineiros caíram para a terceira colocação do Grupo A, com dez pontos, atrás do Água Santa nos critérios de desempate. No próximo sábado (12), encara a Ferroviária, em casa, às 16h (de Brasília).O JOGO

Com um time misto e mais uma vez dando chance a jogadores que estão em dúvida com a torcida, o Palmeiras começou o jogo com muita intensidade para cima do Giuarani. Isso, contudo, não refletiu em chances criadas.

De concreto mesmo, o Verdão só apareceu com perigo na área do Bugre aos 14. Mayke recebeu na direita e cruzou rasteiro, mas Rafael Navarro e Gabriel Veron, apesar de se esticarem, não conseguiram completar às redes.

Três minutos depois, Gustavo Scarpa foi quem deu o tom. Ele arriscou o chute da entrada da área, mas Derlan conseguiu desviar e a bola passou rente à trave bugrina.

Aos 21, foi a vez de Atuesta chegar na linha de fundo e cruzar. Rafael Navarro desviou, mas Ronaldo Alves chegou na hora certa para evitar o que seria o primeiro gol palmeirense.

O time de Abel Ferreira ia conseguindo criar ótimas chances, apresentava boas inversões de jogo e apresentava de forma sólida o seu poderio ofensivo.

Isso não evitava que o Bugre também aparecesse esporadicamente à frente. Aos 25, Jaílson vacilou feio na saída de jogo e a bola sobrou para o mito Lucão do Break, que encontrou Maxwell livre na lateral para bater forte, exigindo boa aparição de Kuscevic.

Parecia que o Guarani iria equivaler as coisas com o rival da Capital. Aos 41, três minutos depois de Giovani chutar com perigo rente à trave e assustar os campineiros, a resposta veio com Julio César, que entrou com velocidade pela esquerda e também finalizou ara fora.

A alegria dos visitantes, porém, durou pouco. Aos 44, Maxwell levantou demais o pé para tentar ganhar uma bola de Mayke dentro da área bugrina e acaba acertando o lateral palmeirense. Lance verificado pelo VAR, pênalti marcado e que Scarpa converteu bem, sem chances de defesa, deixando o Verdão em vantagem no placar para o intervalo.Titulares entram, chuva aparece, mas pouca coisa muda

Na volta do intervalo, a partida mudou de patamar apenas na condição climática. A chuva, que ameaçava aparecer desde antes do início do jogo, enfim deu as caras. E causou estragos. Um refletor do Allianz Parque explodiu. Felizmente ninguém ficou ferido.

A tônica seguiu igual, com o Palmeiras criando, mas não concluindo. Aos 12, Gabriel Veron foi lançado na cara do goleiro bugrino e conseguiu tirar dele na finlização, mas Derlan apareceu na hora certa para salvar.

Após Weverton salvar o Verdão aos 15, quando defender uma cabeçada colocada de Matheus Ludke, Abel resolveu mexer. E passou a colocar em campo jogadores tidos como titulares, como a dupla Dudu e Raphael Veiga.

O resultado foi instantâneo. Aos 25, Dudu fez fila na defesa bugrina, entrou na área e bateu cruzado, exigindo ótima defesa do goleiro. No rebote, Rafael Navarro chegou a cabecear e Ronaldo Alves salvou.

Três minutos depois, Nicolas Careca apareceu dentro da área palmeirense e finalizou. Weverton defendeu. E no contra-ataque, Dudu, de novo ele, achou Wesley livre pela direita. Ele invadiu a área e chutou por cima, em um belo lance.

Na reta final de partida, o Guarani chegou a ter um jogador expulso após atuação do VAR, que flagrou a cotovelada dada por Rodrigo Andrade em Jorge no chão. Foi o ato final de uma partida relativamente fácil e costumeira para o Verdão, nos erros e acertos.

Ainda teve tempo para Wesley encontrar o segundo, em um chute de fora da área, que desviou na defesa, matou o goleiro e selou o placar.FICHA TÉCNICAPALMEIRAS 2 x 0 GUARANI

Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)Data/Horário: 6/3/2022 (domingo), às 16h (de Brasília)Árbitro: Fabiano Monteiro dos SantosAssistentes: Alex Alexandrino e Gustavo Rodrigues de OliveiraVAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral e Fabio Rogério BaesteiroPúblico e renda: 23.916 pagantes e R$ 1.141.282,96Cartões amarelos: Abel Ferreira, Gustavo Scarpa e Jorge (Palmeiras); Maxwell (Guarani)Cartão Vermelho: Rodrigo Andrade (Guarani)

GOLS: Gustavo Scarpa (pênalti) aos 50 minutos do 1º tempo (1-0) e Wesley aos 49 minutos do segundo tempo (2-0)

PALMEIRAS: Weverton; Mayke, Gómez, Kuscevic e Jorge (Piquerez 31/2); Jailson, Atuesta (Danilo 31/2) e Gustavo Scarpa (Wesley, 14/2); Gabriel Veron (Dudu 19/2), Rafael Navarro e Giovani (Raphael Veiga 19/2)Técnico: Abel Ferreira

GUARANI: Maurício Kozlinski; Mateus Ludke, Ronaldo Alves, Derlan e Eliel (Rodrigo Andrade, 4/2); Bruno Silva, Índio, Maxwell (Nicolas Careca 22/2) e Giovanni Augusto (Lucas Venutto, 39/2); Júlio César (Vitinho 24/2) e Lucão do BreakTécnico: Daniel PaulistaTABELA> Veja classificação e simulador do Paulistão-2022 clicando aqui

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