Com Pedro Rocha, Flamengo divulga lista de relacionados para duelo com o Athletico

Depois de passar por um processo de reforço muscular, o atacante Pedro Rocha é a novidade do Flamengo na lista de relacionados para o jogo contra o Athletico-PR, nesta quarta-feira, pela Copa do Brasil. Por outro lado,os lesionados Arrascaeta, Gabigol, Rodrigo Caio e Diego seguem fora.
Pedro vinha treinando com o grupo nos últimos dias, mas não participava das atividades completas. Após avaliações em 13 de outubro, foi constatado um pequeno déficit de força muscular do atacante, que, recentemente, esteve com a delegação em Porto Alegre e Coritiba, para os jogos contra Internacional e Athletico-PR, respectivamente, mas com Dome tendo como objetivo ajudá-lo na motivação quanto à sua recuperação.
A bola rolará para o jogo diante do Furacão às 21h30, no Maracanã. O time de Domènec Torrent, cabe lembrar, tem a vantagem do empate para avançar às quartas da Copa do Brasil, já que venceu na ida, por 1 a 0.Veja os relacionados:
Goleiros: Hugo Souza e Diego Alves;Laterais: Isla, Matheuzinho, Filipe Luis, Renê e Ramon;Zagueiros: Natan, Gustavo Henrique, Léo Pereira, Thuler e Noga;Meio-campistas: Willian Arão, Thiago Maia, Gerson, Everton Ribeiro e João Gomes;Atacantes: Bruno Henrique, Pedro, Lincoln, Michael, Vitinho e Pedro Rocha.