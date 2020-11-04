Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Com Pedro Rocha, Flamengo divulga lista de relacionados para duelo com o Athletico

Gabigol, Rodrigo Caio, Diego e Arrascaeta seguem fora de confronto decisivo pela Copa do Brasil; Fla venceu na ida por 1 a 0...

Publicado em 04 de Novembro de 2020 às 14:58

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

04 nov 2020 às 14:58
Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
Depois de passar por um processo de reforço muscular, o atacante Pedro Rocha é a novidade do Flamengo na lista de relacionados para o jogo contra o Athletico-PR, nesta quarta-feira, pela Copa do Brasil. Por outro lado,os lesionados Arrascaeta, Gabigol, Rodrigo Caio e Diego seguem fora.
Pedro vinha treinando com o grupo nos últimos dias, mas não participava das atividades completas. Após avaliações em 13 de outubro, foi constatado um pequeno déficit de força muscular do atacante, que, recentemente, esteve com a delegação em Porto Alegre e Coritiba, para os jogos contra Internacional e Athletico-PR, respectivamente, mas com Dome tendo como objetivo ajudá-lo na motivação quanto à sua recuperação.
A bola rolará para o jogo diante do Furacão às 21h30, no Maracanã. O time de Domènec Torrent, cabe lembrar, tem a vantagem do empate para avançar às quartas da Copa do Brasil, já que venceu na ida, por 1 a 0.Veja os relacionados:
Goleiros: Hugo Souza e Diego Alves;Laterais: Isla, Matheuzinho, Filipe Luis, Renê e Ramon;Zagueiros: Natan, Gustavo Henrique, Léo Pereira, Thuler e Noga;Meio-campistas: Willian Arão, Thiago Maia, Gerson, Everton Ribeiro e João Gomes;Atacantes: Bruno Henrique, Pedro, Lincoln, Michael, Vitinho e Pedro Rocha.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

flamengo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Churrasco
Dicas de chef: saiba como deixar a carne do churrasco mais macia e saborosa
Prefeitura de Vargem Alta
11 concursos e seleções no ES abrem vagas com salário de até R$ 12 mil
Imagem de destaque
Batata-doce: 5 formas de consumir e aproveitar os seus benefícios

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados