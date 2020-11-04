Com Pedro Rocha, Flamengo divulga lista de relacionados para duelo com o Athletico

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo

Depois de passar por um processo de reforço muscular, o atacante Pedro Rocha é a novidade do Flamengo na lista de relacionados para o jogo contra o Athletico-PR, nesta quarta-feira, pela Copa do Brasil. Por outro lado,os lesionados Arrascaeta, Gabigol, Rodrigo Caio e Diego seguem fora.

Pedro vinha treinando com o grupo nos últimos dias, mas não participava das atividades completas. Após avaliações em 13 de outubro, foi constatado um pequeno déficit de força muscular do atacante, que, recentemente, esteve com a delegação em Porto Alegre e Coritiba, para os jogos contra Internacional e Athletico-PR, respectivamente, mas com Dome tendo como objetivo ajudá-lo na motivação quanto à sua recuperação.

A bola rolará para o jogo diante do Furacão às 21h30, no Maracanã. O time de Domènec Torrent, cabe lembrar, tem a vantagem do empate para avançar às quartas da Copa do Brasil, já que venceu na ida, por 1 a 0.Veja os relacionados: