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futebol

Com Paulistão paralisado, Palmeiras reprograma folga de jogadores

Primeira parte do grupo, composto por boa parte dos titulares da última temporada, se reapresentará na tarde desta sexta (19), para realização dos teste de Covid-19
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Publicado em 19 de Março de 2021 às 13:48

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

19 mar 2021 às 13:48
Crédito: Divulgação/Ag. Palmeiras
Devido à suspenção da quinta rodada do Paulistão 2021, confirmada após reunião da FPF com dirigentes dos clubes, o Palmeiras decidiu reprogramar a agenda semanal. Desse modo, nesta sexta-feira (19), haverá folga para todo o elenco, e se reapresentarão na Academia apenas os integrantes do Grupo 1, para realização dos testes de Covid-19.Esse grupo, que foi o primeiro a receber o período de recesso concedido depois da temporada de 2020, é composto por Weverton, Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gómez, Viña, Felipe Melo, Zé Rafael, Raphael Veiga, Rony, Luiz Adriano e Willian. Caso confirmado o negativo em todos os testes PCR, os atletas retomam os treinamentos neste sábado (20), às 10h (horário de Brasília), para dar início à preparação desse começo de temporada.
> Confira e simule a tabela do Paulistão
Dada a a ausência de jogos e o retorno do Grupo 1, o clube também antecipou o período de férias dos atletas do Grupo 2, formado por Jailson, Mayke, Kuscevic, Alan Empereur, Gustavo Scarpa e Breno Lopes. Com início nesta sexta-feira (19) e retorno marcado para o dia 31 de março.
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Por fim, o Grupo 3, que conta com as Crias da Academia, Patrick de Paula, Gabriel Menino, Danilo, Lucas Esteves, Renan, Wesley e Gabriel Silva, além de Lucas Lima, recebeu folga neste final de semana e volta aos treinos na segunda-feira (22).
Ainda em meio a indecisões sobre a continuação das competições nesse período agudo da pandemia, o Palmeiras aguarda a definição das federações e dos governos locais para dar prosseguimento ou não aos jogos da temporada.

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