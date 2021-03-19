Com Paulistão paralisado, Palmeiras reprograma folga de jogadores

Crédito: Divulgação/Ag. Palmeiras

Devido à suspenção da quinta rodada do Paulistão 2021, confirmada após reunião da FPF com dirigentes dos clubes, o Palmeiras decidiu reprogramar a agenda semanal. Desse modo, nesta sexta-feira (19), haverá folga para todo o elenco, e se reapresentarão na Academia apenas os integrantes do Grupo 1, para realização dos testes de Covid-19.Esse grupo, que foi o primeiro a receber o período de recesso concedido depois da temporada de 2020, é composto por Weverton, Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gómez, Viña, Felipe Melo, Zé Rafael, Raphael Veiga, Rony, Luiz Adriano e Willian. Caso confirmado o negativo em todos os testes PCR, os atletas retomam os treinamentos neste sábado (20), às 10h (horário de Brasília), para dar início à preparação desse começo de temporada.

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Dada a a ausência de jogos e o retorno do Grupo 1, o clube também antecipou o período de férias dos atletas do Grupo 2, formado por Jailson, Mayke, Kuscevic, Alan Empereur, Gustavo Scarpa e Breno Lopes. Com início nesta sexta-feira (19) e retorno marcado para o dia 31 de março.

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Por fim, o Grupo 3, que conta com as Crias da Academia, Patrick de Paula, Gabriel Menino, Danilo, Lucas Esteves, Renan, Wesley e Gabriel Silva, além de Lucas Lima, recebeu folga neste final de semana e volta aos treinos na segunda-feira (22).