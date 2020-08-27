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futebol

Com passagens pela Seleção de base, atacante chega ao Sub-20 do Sport

Guilherme Pira se destacou nas inferiores do América-MG e também passou pela base do Corinthians
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Publicado em 27 de Agosto de 2020 às 17:48

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

27 ago 2020 às 17:48
Crédito: Divulgação/América-MG
Desde o início de 2020, o Sport vem apostando mais nas categorias de base em muito também pela conquista do título estadual. Com isso, o clube aproveitou a paralisação para contratar um reforço de peso para a equipe Sub-20: Guilherme Pira, artilheiro da categoria no América-MG na última temporada.
Em 2019, o atacante marcou dez gols em 35 jogos e é dado como uma grande aposta da diretoria pernambucana pra receber oportunidades na equipe principal em breve, contratado, inclusive, já visando a transição pro profissional. Pira revelou estar empolgado com o novo desafio e espera corresponder à altura.
- Não trato isso como um peso, mas como uma grande oportunidade. Estou me preparando todos os dias, treinando firme, porque quero aproveitar da melhor maneira possível as chances que eu receber. Estou focado para chegar pronto nas partidas - disse.
O novo reforço do clube fez questão também de ressaltar sua vontade de conquistar títulos pelo Leão da Ilha.
- Estou muito motivo e minha expectativa é sempre estar entre os melhores. Acredito no trabalho diário, dando o máximo nos treinos e nos jogos, e com isso poderemos brigar por grandes coisas. Um time grande, como o Sport, sempre entra nas competições visando o título - completou.

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