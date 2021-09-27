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Com passagem pelo time principal do Flamengo, garoto do Ninho é convocado pela Seleção Sub-18

Atacante Werton participará de período de treinamento da Seleção Brasileira Sub-18 na Granja Comary, em outubro. O goleiro Kauã  Santos também representará o Flamengo...

Publicado em 27 de Setembro de 2021 às 14:39

LanceNet

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Publicado em 

27 set 2021 às 14:39
Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
A Seleção Brasileira Sub-18 realizará um período de treinamento da Granja Comary, em outubro, e o Flamengo terá dois representantes: o goleiro Kauã Santos e o atacante Werton. Ambos têm 18 anos e são formados do Ninho do Urubu. Werton, inclusive, é presença constante nos treinos do time principal, tendo estreado profissionalmente em 2021, sob o comando de Rogério Ceni.Werton entrou nos minutos finais da partida contra o Cuiabá, pelo Brasileirão. Atualmente, o atacante atua na equipe Sub-20 do Flamengo, mas é um dos garotos do Ninho que costuma "subir" para completar as atividades do time principal, ao lado de Gabigol, Bruno Henrique & Cia. Seu contrato é válido até dezembro de 2023 e a multa rescisória estipulada é de 50 milhões de euros.Kauã Santos, por sua vez, ainda não teve oportunidades na equipe principal. O contrato do jovem goleiro com o Flamengo é válido até fevereiro de 2024.
O período de treinamento da Seleção Brasileira Sub-18 acontecerá em Teresópolis, na Granja Comary, entre 4 e 12 de outubro.

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