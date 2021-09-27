Com passagem pelo time principal do Flamengo, garoto do Ninho é convocado pela Seleção Sub-18

A Seleção Brasileira Sub-18 realizará um período de treinamento da Granja Comary, em outubro, e o Flamengo terá dois representantes: o goleiro Kauã Santos e o atacante Werton. Ambos têm 18 anos e são formados do Ninho do Urubu. Werton, inclusive, é presença constante nos treinos do time principal, tendo estreado profissionalmente em 2021, sob o comando de Rogério Ceni.Werton entrou nos minutos finais da partida contra o Cuiabá, pelo Brasileirão. Atualmente, o atacante atua na equipe Sub-20 do Flamengo, mas é um dos garotos do Ninho que costuma "subir" para completar as atividades do time principal, ao lado de Gabigol, Bruno Henrique & Cia. Seu contrato é válido até dezembro de 2023 e a multa rescisória estipulada é de 50 milhões de euros.Kauã Santos, por sua vez, ainda não teve oportunidades na equipe principal. O contrato do jovem goleiro com o Flamengo é válido até fevereiro de 2024.