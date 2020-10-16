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Com Palmeiras no Allianz Parque, CBF define datas da próxima fase do Brasileirão Feminino

Palestrinas recebem a Ferroviária na arena do Verdão, no dia 28 de outubro, pelo primeiro jogo das quartas de final
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LanceNet

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Publicado em 

16 out 2020 às 18:30

Publicado em 16 de Outubro de 2020 às 18:30

Crédito: Rebeca Reis/Palmeiras
A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) definiu, nesta sexta-feira (16), as datas e os horários dos confrontos das quartas de final do Brasileirão Feminino 2020. O Palmeiras enfrenta a Ferroviária por uma vaga entre os quatro melhores times da competição.
As Palestrinas recebem o time do interior paulista no dia 28 de outubro, a partir das 19h30 (de Brasília), no Allianz Parque, enquanto joga o duelo de volta na Arena Fonte Luminosa, no dia 1º de novembro, também às 19h30. Ambas as partidas terão transmissão do Mycujoo.tv/CBF. Após ficar na quinta colocação da classificação geral, a equipe do técnico Ricardo Belli encara as atuais campeãs brasileiras por uma vaga na semifinal. Os dois times se enfrentaram na primeira fase e a Ferroviária acabou vencendo as meninas do Verdão por 4 a 1, em Vinhedo.
Em caso de empate na soma dos placares das duas partidas, a decisão irá para os pênaltis. Essa também é outra mudança em relação ao ano passado: o fim do gol qualificado.

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