Com Palmeiras desfalcado e dividido, Fluminense tenta aprender lições para voltar a vencer

Crédito: MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC

Com uma das tabelas mais complicadas neste início de segundo turno do Campeonato Brasileiro, o Fluminense encerrou a sequência de oito partidas sem derrotas após ser batido pelo Grêmio no último final de semana. Para tentar reencontrar o caminho dos bons resultados, o time de Odair Hellmann poderá contar com uma "vantagem". Além de estar dividindo atenções também com a Copa do Brasil nos próximos dias, o Palmeiras também chega aos 14 desfalques para este confronto, às 21h30, no Allianz Parque. Com semanas cheias de preparação e só dois jogadores de fora, o Flu tenta bater o rival direto na tabela. A partida terá transmissão em tempo real do LANCE!.

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Ao início da 21ª rodada, o time carioca ocupava a quinta posição, com 32 pontos, enquanto a equipe paulista vinha logo atrás, com 33 em sexto. Os comandados de Abel Ferreira já precisariam lidar com o calendário apertado, já que abriram os confrontos das quartas de final da Copa do Brasil contra o Ceará na quarta-feira e tem o duelo de volta no dia 18. No entanto, esse cenário piorou.

Com Covid-19, estão fora Danilo, Rony, Gabriel Silva, Luan e Gabriel Menino, este último já seria desfalque pois estava convocado. Quem também está na seleção para esta Data Fifa são Weverton, Gustavo Gómez e Matías Viña. Felipe Melo, Luan Silva e Wesley estão machucados. Esteves está em transição. Além disso, o técnico Abel Ferreira tem duas dúvidas: Luiz Adriano, em transição após sobrecarga na coxa, e Zé Rafael, entorse no tornozelo.

Neste cenário, o Fluminense tenta se aproveita e aprender lições baseando-se naquilo que não conseguiu fazer contra o time misto do Grêmio. Com jogo pouco criativo e praticamente sem chances claras, o Tricolor acabou derrotado em casa por 1 a 0. Outra boa notícia é o retorno do meia Nenê, que pode auxiliar justamente nessa ligação com o ataque. Com isso, Michel Araújo poderá retornar à ponta, local onde rende melhor.