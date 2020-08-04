Com Pablo destaque, Guarani busca o Troféu do Interior nesta terça

Crédito: Denny Cesare

O Guarani está na final do Campeonato Paulista do Interior onde irá enfrentar a equipe do Red Bull Bragantino, nesta terça-feira (4), às 20h, na Arena Barueri. Um dos destaques da campanha bugrina é o lateral direito Pablo, que vem sendo titular da equipe na temporada.

Os números comprovam a grande fase do jogador. São mais de seis disputas pelo chão vencidas em média por jogo, além de três jogos sem o Guarani sofrer gol com ele na defesa. Na parte ofensiva, o lateral tem 80 % de passes certos, melhor que os números de jogadores como Fagner, do Corinthians, por exemplo.

Além dos passes acertados, o lateral também tem bom aproveitamento de tentativas de bolas longas. São uma média de quase duas certas por jogo, com 41% de aproveitamento. São 13 jogos disputados por ele na temporada, todos como titular.

- Fico feliz em saber que meu esforço vem sendo concretizado com esses números. É uma dedicação diária para alcançar um bom desempenho individualmente e nada disso seria possível sem a ajuda do grupo. Temos uma equipe muito qualificada com o pensamento de entrar para brigar por coisas grandes. Humildade e muito trabalho sempre, que temosuma longa caminhada pela frente - disse Pablo.