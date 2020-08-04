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futebol

Com Pablo destaque, Guarani busca o Troféu do Interior nesta terça

Lateral-direito é um dos destaques do estadual nesta temporada e possui números expressivos. Bugre enfrenta o Red Bull Bragantino na Arena Barueri, nesta terça, às 20h...
LanceNet

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Publicado em 

04 ago 2020 às 17:14

Publicado em 04 de Agosto de 2020 às 17:14

Crédito: Denny Cesare
O Guarani está na final do Campeonato Paulista do Interior onde irá enfrentar a equipe do Red Bull Bragantino, nesta terça-feira (4), às 20h, na Arena Barueri. Um dos destaques da campanha bugrina é o lateral direito Pablo, que vem sendo titular da equipe na temporada.
Os números comprovam a grande fase do jogador. São mais de seis disputas pelo chão vencidas em média por jogo, além de três jogos sem o Guarani sofrer gol com ele na defesa. Na parte ofensiva, o lateral tem 80 % de passes certos, melhor que os números de jogadores como Fagner, do Corinthians, por exemplo.
Além dos passes acertados, o lateral também tem bom aproveitamento de tentativas de bolas longas. São uma média de quase duas certas por jogo, com 41% de aproveitamento. São 13 jogos disputados por ele na temporada, todos como titular.
- Fico feliz em saber que meu esforço vem sendo concretizado com esses números. É uma dedicação diária para alcançar um bom desempenho individualmente e nada disso seria possível sem a ajuda do grupo. Temos uma equipe muito qualificada com o pensamento de entrar para brigar por coisas grandes. Humildade e muito trabalho sempre, que temosuma longa caminhada pela frente - disse Pablo.
Após a disputa do Troféu do Interior, o Bugre se prepara para a disputa do Campeonato Brasileiro da Série B. O clube estreia contra o CSA.

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