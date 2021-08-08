Com ouro nas Olimpíadas, Palmeiras mantém tradição vencedora na Seleção Brasileira

O Brasil conseguiu, neste sábado (07), mais uma medalha de ouro nas Olimpíadas de Tóquio, sendo a mais recente a segunda na história do país no futebol masculino. Na conquista, a presença do volante Gabriel Menino garantiu a continuidade da parceria vencedora entre o Palmeiras e a Seleção Brasileira.No futebol profissional, o Brasil conquistou a Copa do Mundo em cinco oportunidades. Em todas, ao menos um representante do Maior Campeão Nacional estava no elenco campeão. Em 1958, estava o atacante Mazzola. Em 1962, o lateral Djalma Santos, o meia Zequinha e o atacante Vavá. Nos anos seguintes, Leão, Baldocchi, Zinho, Mazinho e Marcos também representaram o Verdão em títulos mundiais.