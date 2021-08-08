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Com ouro nas Olimpíadas, Palmeiras mantém tradição vencedora na Seleção Brasileira

Verdão teve representantes em todos os títulos mundiais e olímpicos do Brasil...

Publicado em 08 de Agosto de 2021 às 12:30

LanceNet

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Publicado em 

08 ago 2021 às 12:30
Crédito: Lucas Figueiredo / CBF
O Brasil conseguiu, neste sábado (07), mais uma medalha de ouro nas Olimpíadas de Tóquio, sendo a mais recente a segunda na história do país no futebol masculino. Na conquista, a presença do volante Gabriel Menino garantiu a continuidade da parceria vencedora entre o Palmeiras e a Seleção Brasileira.No futebol profissional, o Brasil conquistou a Copa do Mundo em cinco oportunidades. Em todas, ao menos um representante do Maior Campeão Nacional estava no elenco campeão. Em 1958, estava o atacante Mazzola. Em 1962, o lateral Djalma Santos, o meia Zequinha e o atacante Vavá. Nos anos seguintes, Leão, Baldocchi, Zinho, Mazinho e Marcos também representaram o Verdão em títulos mundiais.
Nas Olimpíadas, a importância palestrina também existe. Em 2016, no primeiro ouro brasileiro na modalidade, o atacante Gabriel Jesus esteve em campo nas partidas brasileiras e o goleiro Fernando Prass foi convocado, mas não pôde atuar devido a uma lesão.No título mais recente, agora em Tóquio, o volante Gabriel Menino representou o Maior Campeão Nacional.
Com a vitória em cima da Espanha, o Brasil chegou aos sete ouros neste edição olímpica, além das 19 medalhas no quadro geral. O país ainda vai disputar a final no vôlei feminino e no boxe peso leve.

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